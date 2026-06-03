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ONU : le Gabon décroche la vice-présidence de l’Assemblée générale

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 3 juin 2026 à 12h17min
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Une vue de l'Assemblée générale de l'ONU © D.R.
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Ce mardi 2 juin 2026, le Gabon a été élu au poste de vice-président de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU), siégeant désormais aux côtés de 21 autres vice-présidents nouvellement désignés. Pour Libreville, l’événement est historique : il marque la réintégration du pays au sein du bureau directeur du principal organe délibérant de l’ONU, une première depuis près d’une décennie.

Le Gabon n’entamera pas cette aventure en solitaire. Aux côtés de cinq autres nations africaines, le Cabo Verde, l’Égypte, la Guinée-Bissau, l’Érythrée et le Zimbabwe, le pays prendra officiellement ses fonctions en septembre 2026, lors de l’ouverture solennelle de la 81e session de l’AGNU.

Portée par son statut de représentant du groupe régional africain, la Mission permanente du Gabon auprès de l’ONU est appelée à jouer un rôle de premier plan. Elle travaillera main dans la main avec le président élu de cette session, Khalilur Rahman, pour orchestrer et fluidifier l’agenda législatif international.

Au cœur de la machine onusienne

Durant ce mandat d’un an, Libreville héritera de responsabilités managériales et politiques de haute volée. Concrètement, le représentant gabonais sera amené à diriger plusieurs séances plénières, qu’elles soient ordinaires ou de haut niveau.

Mais le véritable levier de pouvoir se situera au sein de l’influent Comité général de l’ONU. En y siégeant, le Gabon participera directement au pilotage de l’institution : répartition des points de l’ordre du jour, planification des votes cruciaux sur les résolutions mondiales et gestion des grandes priorités institutionnelles. Une position stratégique pour faire entendre sa voix.

Les priorités de l’Afrique en ligne de mire

Au-delà des questions procédurales, cette vitrine sera l’occasion pour le Gabon de faire bloc avec ses pairs. En étroite synergie avec les autres États membres, la diplomatie gabonaise s’est donné pour mission de défendre les urgences du continent africain. Le développement durable, l’action face au défi climatique et les réformes administratives de l’appareil onusien figureront ainsi en haut de la pile.

Ce succès diplomatique majeur vient directement concrétiser et valider la vision de rayonnement international portée par le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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