Tennis de table : succès total pour l’Open de Chine 2026

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Le samedi 30 mai 2026, l’hôtel Orchidée d’Owendo a vibré au rythme des échanges spectaculaires de la petite balle blanche. L’Open de Chine de tennis de table y a rendu son verdict, mettant en lumière une discipline en pleine effervescence au Gabon et célébrant, par la même occasion, l’excellence des relations entre Libreville et Pékin.

Chez les seniors, la logique a été respectée avec le sacre du Chinois Yang Liu Qing, impérial tout au long du tournoi. Cependant, c’est du côté des jeunes que le public a pu vibrer pour les talents locaux. Dans la catégorie des moins de 18 ans, Marc Capito s’est brillamment imposé chez les garçons, tandis que Goly Chibueke a survolé les débats chez les filles pour s’offrir une médaille d’or amplement méritée.

Ce tournoi, qui a rassemblé l’élite et la relève de la discipline, a également été marqué par une forte symbolique diplomatique. Présent lors de l’événement, l’Ambassadeur de Chine au Gabon, Zhou Ping, n’a pas caché sa satisfaction face au niveau de jeu proposé. À l’issue des finales, le diplomate s’est exprimé avec enthousiasme :

Photo de famille au terme de l’Open de Chine 2026 en présence de l’ambassadeur Zhou Ping © D.R.

« Je suis très heureux d’avoir assisté aujourd’hui au tournoi de tennis de table Open de Chine, organisé conjointement par l’Ambassade, la Fédération gabonaise de tennis de table et l’Association des ressortissants chinois au Gabon. Plus d’une quarantaine d’athlètes gabonais et chinois nous ont offert des matchs passionnants. Je souhaite que la coopération sportive entre nos deux pays ne cesse de s’améliorer. », a-t-il indiqué.

Vers une modernisation du modèle sportif gabonais

Au-delà du spectacle sur le rectangle bleu, cette journée marquait une étape cruciale pour la structuration du sport national. La cérémonie s’est déroulée sous le regard attentif de Jose Walter Foula, premier vice-président du Comité National Olympique du Gabon (CNOG), venu représenter le président Sylvain Florient Pangou Mbembo.

Pour les instances olympiques, cet Open sert de rampe de lancement. Le CNOG a profité de cette tribune pour réaffirmer son soutien indéfectible à la Fédération gabonaise de tennis de table. Grâce aux subventions et programmes de la Solidarité Olympique, un plan d’action global va être déployé. Il ciblera en priorité le suivi rigoureux des jeunes pépites, la formation des encadreurs techniques et la professionnalisation des dirigeants sportifs.

Cette ambition s’inscrit en ligne droite dans le crédo du président du CNOG : « Agissons pour moderniser le modèle sportif gabonais ». L’objectif est désormais clair : propulser le tennis de table gabonais sur la scène internationale afin qu’il y défende fièrement les couleurs du pays.