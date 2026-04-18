Cameroun : le pape Léon XIV appelle à «briser les chaînes de la corruption»

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En visite officielle au Cameroun, le pape Léon XIV a exhorté ce mercredi à Yaoundé les autorités à engager un sursaut éthique en matière de gouvernance. Devant les représentants de l’État et le corps diplomatique, il a plaidé pour plus de transparence et de respect de l’État de droit, dans un contexte marqué par des défis persistants de confiance institutionnelle.

C’est un message à forte portée politique et morale qu’a délivré le pape Léon XIV dès le premier jour de sa visite au Cameroun. Dans un pays confronté à des enjeux de gouvernance et de crédibilité institutionnelle, le souverain pontife a choisi de placer la question de la corruption au cœur de son intervention, appelant les autorités à une remise en question profonde.

Un appel frontal à la transparence et à la responsabilité

S’exprimant en français devant les autorités camerounaises et le corps diplomatique à Yaoundé, le pape a tenu un discours sans ambiguïté sur la nécessité de restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions. « La transparence dans la gestion des ressources publiques et le respect de l’État de droit sont essentiels pour rétablir la confiance », a-t-il déclaré.

Dans la même dynamique, il a invité les dirigeants à « oser faire un examen de conscience et un saut qualitatif courageux », une formule lourde de sens dans un contexte où la question de la corruption reste un défi structurel dans plusieurs pays africains. En appelant à « briser les chaînes de la corruption », le chef de l’Église catholique inscrit son discours dans une logique de responsabilité politique et morale.

Une visite à forte dimension sociale et pastorale

Au-delà de cette interpellation directe, la visite du pape Léon XIV revêt également une dimension sociale. Après son allocution officielle, il s’est rendu dans un orphelinat catholique, marquant son attachement aux populations les plus vulnérables et à l’action sociale de l’Église.

La journée s’est achevée par un échange privé avec les évêques du Cameroun, dans une démarche de concertation interne visant à renforcer le rôle de l’Église dans les enjeux sociétaux du pays. Une séquence qui illustre l’équilibre entre engagement spirituel et implication dans les réalités socio-économiques.

Une tournée sous le signe du dialogue économique et social

Le programme du souverain pontife se poursuivra à Douala, capitale économique du pays, où il est attendu pour une messe rassemblant des milliers de fidèles. Il doit également rencontrer des acteurs du monde du travail, signe d’une volonté d’aborder les questions économiques et sociales.

Cette visite intervient dans un contexte régional où les attentes en matière de gouvernance, de justice sociale et de lutte contre la corruption sont particulièrement élevées. À travers ses prises de position, le pape Léon XIV s’inscrit ainsi dans un rôle d’influence morale, rappelant aux dirigeants leurs responsabilités face aux exigences de leurs populations.

Au-delà du Cameroun, ce message résonne comme un appel plus large à l’ensemble des États africains, confrontés à la nécessité de renforcer la transparence et la qualité de la gouvernance pour soutenir leur développement.