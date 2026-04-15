Gabon-Maroc : vers un partenariat économique «sans égale»

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Le Gabon et le Maroc ont franchi une nouvelle étape historique dans leur coopération bilatérale. Ce mardi 14 avril 2026 à Rabat, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a reçu son homologue gabonaise, Marie Édith Tassyla Ye Doumbeneny. Une rencontre qui a permis de sceller la volonté des deux nations de hisser leur partenariat économique au niveau d’excellence de leurs liens politiques.

Au cœur des échanges, la nécessité de dépasser les acquis pour explorer de nouveaux horizons. Nasser Bourita a souligné que cette dynamique s’inscrit désormais dans le cadre du Plan national de développement impulsé par la présidence gabonaise. La feuille de route est claire : transformer l’essai politique en succès industriel et technologique.

Les secteurs prioritaires identifiés pour cette accélération incluent entre autres les infrastructures et les mines; l’agriculture et la pêche pour la souveraineté alimentaire; les nouvelles technologies mais aussi la santé et l’éducation.

Un soutien diplomatique indéfectible

Au-delà des chiffres, la relation entre Rabat et Libreville demeure ancrée dans une solidarité politique rare. Marie Édith Tassyla Ye Doumbeneny a réitéré avec force le soutien constant du Gabon à la marocanité du Sahara. La ministre a salué l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, réaffirmant que le plan d’autonomie proposé par le Royaume reste la « seule solution crédible et réaliste ».

Cette visite de travail prépare le terrain pour la Commission mixte de coopération, dont les travaux débuteront dans quelques semaines. Ce rendez-vous technique sera chargé de concrétiser les engagements pris par les deux ministres, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président gabonais. Comme le rappelle Le360, cette alliance stratégique ne se contente plus de préserver l’héritage du passé, mais ambitionne de structurer durablement le paysage économique de l’Afrique centrale et du Nord.