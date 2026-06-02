Mondial 2026 : Oligui Nguema hisse le trio d’arbitres gabonais au rang d’ambassadeurs de la nation

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À seulement une dizaine de jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, l’ambiance était aux célébrations de l’excellence ce lundi 1er juin 2026 au Palais présidentiel de Libreville. Le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience solennelle au trio d’arbitres nationaux sélectionnés par la FIFA pour officier lors de cette grand-messe du football planétaire.

Conduite par Pierre Alain Mounguengui, président de la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT), la délégation met en lumière des visages désormais inscrits dans l’élite mondiale : Pierre Ghislain Atcho, qui officiera comme arbitre central, épaulé par ses assistants Boris Marlaise Ditsogho et Bamos Abeigne Ndong.

Alors que le Gabon court toujours après sa première qualification historique pour une phase finale de Coupe du monde en tant qu’équipe nationale, ce sont ses officiels qui s’apprêtent à fouler les pelouses d’Amérique du Nord. Pour cette 23ᵉ édition à 48 nations, prévue du 11 juin au 19 juillet 2026, la désignation de ces trois professionnels place le pays sous les projecteurs internationaux.

Lors de cette réception, le Président de la Transition n’a pas caché sa profonde fierté face à cette prouesse. Brice Clotaire Oligui Nguema a salué « une réussite qui honore toute la nation et qui illustre le potentiel de la jeunesse gabonaise lorsqu’elle bénéficie d’un encadrement de qualité et d’opportunités adaptées à ses ambitions ». À travers eux, c’est le drapeau vert, jaune et bleu qui flottera dans le ciel du mondial, incarnant la rigueur et la discipline de toute une école d’arbitrage.

L’arbitrage comme vitrine d’une politique sportive ambitieuse

Au-delà de l’événement, le Chef de l’État voit en ce trio l’exemple parfait de sa vision pour le sport national, qu’il conçoit comme un « puissant vecteur de cohésion sociale, d’épanouissement de la jeunesse et de rayonnement international ». Cette rencontre a ainsi permis au Président de réaffirmer ses engagements, notamment en promettant de moderniser les infrastructures sportives, de renforcer les programmes de formation et de soutenir activement les talents émergents afin que le Gabon s’impose durablement sur les scènes continentale et mondiale.

Le sommet mondial au bout de l’effort

Cette sélection prestigieuse ne relève pas du hasard. Elle vient couronner des années de sacrifices, de stages intensifs et de gestion de rencontres à haute pression. En atteignant le sommet depuis Libreville, Pierre Ghislain Atcho et ses assistants prouvent que les barrières géographiques s’effacent devant le travail acharné.

Dans un communiqué officiel, la présidence a souligné la portée inspirante de ce voyage : « Par le parcours exemplaire de ces trois arbitres, c’est tout un pays qui voit s’ouvrir de nouvelles perspectives et qui nourrit l’espoir de voir émerger une nouvelle génération de talents appelée à écrire les plus belles pages de l’histoire du sport gabonais ». Un espoir qui ne demande qu’à se concrétiser dès les premiers coups de sifflet du Mondial.