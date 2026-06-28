Diplomatie : le Burkina Faso acte la rupture de ses relations avec la France

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Ouagadougou a officiellement annoncé, ce vendredi 26 juin, la rupture de ses relations diplomatiques avec Paris. Si cette décision marque un tournant historique après des mois de vives tensions, le gouvernement burkinabè a tenu à dissocier le cadre institutionnel des liens profonds qui unissent les deux peuples.

Le Burkina Faso tourne définitivement une page majeure de son histoire diplomatique. Vendredi 26 juin, lors d’une déclaration officielle à Ouagadougou, le porte-parole du gouvernement, Gilbert Ouédraogo, a annoncé la fin des relations diplomatiques entre son pays et la France. Selon les autorités de la transition, cette mesure radicale s’est imposée d’elle-même : « les conditions nécessaires pour maintenir une relation basée sur le respect, la confiance et la souveraineté nationale ne sont plus réunies ».

Paris accusé d’« activisme incessant » et de visées néocoloniales

Pour justifier cette rupture, le communiqué gouvernemental n’élude aucun grief. Ouagadougou dénonce ouvertement un « activisme incessant du régime en place en France contre les intérêts du Burkina Faso ». Plus grave encore, le pouvoir burkinabè accuse Paris d’entretenir des « ambitions néocoloniales affichées, avec un soutien actif à des réseaux subversifs et aux terroristes qui endeuillent le Sahel ».

Malgré la gravité de ces accusations, le gouvernement a insisté sur la nature strictement politique de cette décision. Elle « visé exclusivement le cadre institutionnel des relations entre les deux États au plan diplomatique », précise le texte, avant de marteler que ces bouleversements « ne remettent nullement en cause les liens historiques, humains, culturels et sociaux qui unissent les peuples burkinabè et français ».

Sécurité des expatriés et ouverture vers le Sud-Sud

Soucieuses d’éviter tout débordement populaire, les autorités burkinabè ont envoyé un message clair de réassurance à destination de la communauté française installée sur le territoire, affirmant leur volonté de garantir leur sécurité et de préserver leurs intérêts. Dans la foulée, le gouvernement a appelé la population locale à faire preuve de « responsabilité, de retenue et de civisme » envers l’ensemble des ressortissants étrangers.

Loin de s’isoler sur la scène internationale, le Burkina Faso réaffirme sa volonté de mener une politique étrangère pleinement indépendante. Tout en se disant ouvert au dialogue avec la communauté internationale, Ouagadougou entend désormais accélérer la diversification de ses partenariats stratégiques, en mettant notamment l’accent sur la coopération Sud-Sud. L’évolution de la situation dans la sous-région dépendra désormais des choix géopolitiques que feront les deux États au cours des prochains mois.

Heldy Oyono, journaliste stagiaire