Burkina Faso : suspension des concours de beauté

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Par le biais d’un communiqué officiel publié le lundi 8 juin 2026, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso a annoncé la suspension immédiate et totale de tous les concours de beauté sur l’ensemble du territoire national. Signée par la directrice générale de la Culture et des Arts, Noélie Congo Salouka, cette décision gèle l’organisation des compétitions de type « Miss ». Comme le rapporte Radio France Internationale (RFI), cette trêve forcée restera en vigueur jusqu’à l’adoption d’un nouveau cadre réglementaire.

Derrière cette suspension brutale se cache une volonté de fer : celle de réformer en profondeur un secteur jugé en décalage avec les aspirations du pays. Durant cette période de transition, le ministère fermera le robinet aux autorisations, aucun laissez-passer ne devant être délivré aux promoteurs. L’objectif affiché par les autorités est de refondre les textes régissant ces événements afin de les réaligner avec les orientations culturelles, morales et sociales défendues par l’État burkinabè.

Entre valeurs nationales et critiques sociétales

Pour Noélie Congo Salouka, cette initiative est avant tout un acte de préservation du patrimoine. Il s’agit de recentrer ces manifestations autour de l’identité culturelle nationale, de l’éthique et de la dignité humaine. Plus encore, le pouvoir souhaite inscrire ces événements dans la droite ligne de la Révolution progressiste populaire, un mouvement qui prône la souveraineté nationale et la transformation sociale.

Cette décision ministérielle fait également écho à un mécontentement grandissant au sein de l’opinion publique. Depuis plusieurs mois, les critiques fusaient de toutes parts. De nombreux citoyens reprochaient à ces compétitions de surévaluer l’apparence physique des jeunes femmes au détriment de leur intellect, de leurs compétences ou de leurs engagements sociaux. À ce désamour populaire s’ajoutait une réalité économique asphyxiante : boudés par les sponsors, les organisateurs peinaient déjà à financer leurs éditions à travers le pays.

L’événementiel plongé dans l’incertitude

Si la mesure se veut temporaire, l’onde de choc économique, elle, est bien réelle. C’est tout un écosystème qui retient son souffle. Des agences de communication aux stylistes, en passant par les couturiers, les artistes et les gestionnaires de salles de spectacle, les retombées financières s’annoncent lourdes. Désormais, les professionnels du secteur n’ont d’autre choix que d’attendre les nouvelles directives qui scelleront l’avenir de la beauté sur les scènes burkinabè.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire