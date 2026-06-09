Derniers articlesInternational

Burkina Faso : suspension des concours de beauté

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 9 juin 2026 à 13h34min
1 557 Temps de lecture 1 minute
Noélie Congo Salouka, directrice générale de la Culture et des Arts du Burkina Faso. © Facebook/Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso
Ecouter l'article

Par le biais d’un communiqué officiel publié le lundi 8 juin 2026, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du  Burkina Faso a annoncé la suspension immédiate et totale de tous les concours de beauté sur l’ensemble du territoire national. Signée par la directrice générale de la Culture et des Arts, Noélie Congo Salouka, cette décision gèle l’organisation des compétitions de type « Miss ». Comme le rapporte Radio France Internationale (RFI), cette trêve forcée restera en vigueur jusqu’à l’adoption d’un nouveau cadre réglementaire.

Derrière cette suspension brutale se cache une volonté de fer : celle de réformer en profondeur un secteur jugé en décalage avec les aspirations du pays. Durant cette période de transition, le ministère fermera le robinet aux autorisations, aucun laissez-passer ne devant être délivré aux promoteurs. L’objectif affiché par les autorités est de refondre les textes régissant ces événements afin de les réaligner avec les orientations culturelles, morales et sociales défendues par l’État burkinabè.

Entre valeurs nationales et critiques sociétales

Pour Noélie Congo Salouka, cette initiative est avant tout un acte de préservation du patrimoine. Il s’agit de recentrer ces manifestations autour de l’identité culturelle nationale, de l’éthique et de la dignité humaine. Plus encore, le pouvoir souhaite inscrire ces événements dans la droite ligne de la Révolution progressiste populaire, un mouvement qui prône la souveraineté nationale et la transformation sociale.

Cette décision ministérielle fait également écho à un mécontentement grandissant au sein de l’opinion publique. Depuis plusieurs mois, les critiques fusaient de toutes parts. De nombreux citoyens reprochaient à ces compétitions de surévaluer l’apparence physique des jeunes femmes au détriment de leur intellect, de leurs compétences ou de leurs engagements sociaux. À ce désamour populaire s’ajoutait une réalité économique asphyxiante : boudés par les sponsors, les organisateurs peinaient déjà à financer leurs éditions à travers le pays.

L’événementiel plongé dans l’incertitude

Si la mesure se veut temporaire, l’onde de choc économique, elle, est bien réelle. C’est tout un écosystème qui retient son souffle. Des agences de communication aux stylistes, en passant par les couturiers, les artistes et les gestionnaires de salles de spectacle, les retombées financières s’annoncent lourdes. Désormais, les professionnels du secteur n’ont d’autre choix que d’attendre les nouvelles directives qui scelleront l’avenir de la beauté sur les scènes burkinabè.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire 

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 9 juin 2026 à 13h34min
1 557 Temps de lecture 1 minute
Photo de Gabon Media Time

Gabon Media Time

Gabon Media Time est un site d'actualité dont le slogan est " A l'heure de l'info". Nous entendons réinventer l'actualité en ligne gabonaise et sous régionale.

Articles similaires

Journée mondiale de l’environnement : quand les déchets deviennent des œuvres d’art pour sensibiliser 

9 juin 2026 à 15h03min

Gabon : 13 fédérations olympiques régularisées sous Paul Kessany !

9 juin 2026 à 14h55min

CNAMGS : Franck Nguema pour une réforme orientée vers des soins effectifs 

9 juin 2026 à 14h53min

Gabon : le site XGEST toujours payant au nez et à la barde du ministère de l’Education !

9 juin 2026 à 14h19min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Addictologie au Gabon : soigner les dépendances au lieu de seulement punir 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Addictologie au Gabon : soigner les dépendances au lieu de seulement punir
[#Reportage] Gabon : le déficit budgétaire établi à -5,3% en 2025, selon la BAD 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : le déficit budgétaire établi à -5,3% en 2025, selon la BAD
[#Reportage] Congrès du PGP : une dynamique de restructuration 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Congrès du PGP : une dynamique de restructuration
[#Journal] Le 19H30 du 08 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 08 Juin 2026
[#Déclaration] CNAMGS : d’une couverture administrative à une couverture médicale effective 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Déclaration] CNAMGS : d’une couverture administrative à une couverture médicale effective
[#Reportage] Gabon : VAALCO Energy réaffirme son engagement en faveur des compétences locales 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : VAALCO Energy réaffirme son engagement en faveur des compétences locales
S'abonner
Bouton retour en haut de la page