Coopération sino-gabonaise : les partis politiques à l’école de la gouvernance du PCC à Beijing

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Le 1er juillet 2026, Beijing, la capitale chinoise a servi de cadre au coup d’envoi d’un séminaire d’envergure dédié au renforcement des capacités des partis politiques gabonais. Organisé sous l’égide du programme China Aid et à l’initiative directe du Parti communiste chinois (PCC), cet événement marque une volonté commune d’intensifier la coopération bilatérale au-delà des seuls échanges économiques.

Loin d’être une simple rencontre protocolaire, ce séminaire rassemble un panel diversifié de la scène politique gabonaise. Parmi les participants figurent des parlementaires et des cadres de l’Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB), ainsi que de hauts représentants des partis de la majorité présidentielle.

Durant plusieurs jours, les discussions s’articuleront autour de thématiques majeures pour l’avenir de Libreville : les dynamiques de gouvernance, les stratégies de développement durable et, surtout, la modernisation des formations politiques. Pour la délégation gabonaise, l’enjeu est de s’inspirer des modèles d’organisation et de résilience du PCC pour structurer plus efficacement ses propres institutions.

Plus d’un demi-siècle de fraternité diplomatique

Lors de la cérémonie d’ouverture, Wu Wei a tenu à rappeler la profondeur des liens qui unissent les deux nations. Établies en 1974, les relations diplomatiques entre le Gabon et la Chine ne se résument pas à des accords commerciaux ; elles reposent historiquement sur un pilier fondamental : la formation des cadres et le partage d’expériences mutuelles. Ce séminaire s’inscrit donc dans la digne lignée de cette tradition de coopération intellectuelle et technique.

Vers un partenariat stratégique consolidé

Prenant la parole au nom des visiteurs, Justin Ndoundangoye, chef de la délégation gabonaise, n’a pas caché sa satisfaction. Saluant avec enthousiasme la qualité exceptionnelle de cette coopération politique, il a réaffirmé la volonté ferme du Gabon de consolider ce partenariat stratégique.

Alors que le monde fait face à des mutations géopolitiques rapides, cette immersion à Beijing offre aux leaders gabonais des outils précieux pour naviguer dans le paysage politique du XXIe siècle, tout en scellant une amitié sino-gabonaise plus solide que jamais.