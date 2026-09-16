Septembre en Or : près de 500 personnes sensibilisées au cancer pédiatrique à Nzeng-Ayong

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À l’occasion de Septembre en Or 2026, l’ONG Résilience et l’Association Le Sourire d’Holy ont organisé, le week-end écoulé, une campagne de sensibilisation au marché de Nzeng-Ayong, dans le 6ème arronsdissement de Libreville. Une initiative qui a permis de sensibiliser près de 500 personnes et visait à informer les populations sur les cancers pédiatriques, mais aussi sur l’importance d’une prise en charge précoce.

Les cancers pédiatriques restent une préoccupation de santé publique, en raison de leurs conséquences sur les enfants et leurs familles. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), environ 400 000 enfants et adolescents âgés de 0 à 19 ans reçoivent chaque année un diagnostic de cancer dans le monde. Contrairement à certains cancers de l’adulte, les cancers de l’enfant sont rarement liés au mode de vie ou à des facteurs environnementaux. Leur détection repose donc notamment sur la vigilance des parents et de l’entourage face à des symptômes inhabituels ou persistants.

Reconnaître les signes pour agir rapidement

Une fatigue inhabituelle et persistante, une perte de poids inexpliquée, une pâleur importante, des douleurs persistantes, des masses ou gonflements inexpliqués, des maux de tête accompagnés de vomissements ou encore des troubles de la vision peuvent constituer des signes d’alerte ont rappelé les responsables des ONG. Ces manifestations ne signifient pas nécessairement que l’enfant est atteint d’un cancer, mais leur persistance doit conduire les parents à consulter un professionnel de santé. Une prise en charge précoce peut permettre de poser rapidement le diagnostic et d’engager le traitement adapté.

Pour renforcer cette sensibilisation, les organisateurs ont distribué des supports d’information fournis par l’OMS et échangé directement avec les riverains. La campagne a également permis de rappeler que parler des cancers pédiatriques contribue à réduire les retards de consultation et à mieux faire connaître les possibilités de prise en charge. Dans le même élan, les populations ont été invitées à participer aux journées de collecte de sang prévues du 21 au 23 septembre 2026 au marché de Nzeng-Ayong, en faveur des enfants atteints de cancer. Une mobilisation qui entend placer l’information, la vigilance et la solidarité au cœur de Septembre en Or.



