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Maladies auto-immunes : le CHUL explique le dérèglement du système immunitaire

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 17 septembre 2026 à 12h31min
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Entrée du Centre hospitalier universitaire de Libreville © D.R.
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Les maladies auto-immunes restent encore peu connues du grand public au Gabon, malgré leur impact sur la santé. Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 80 maladies auto-immunes sont aujourd’hui reconnues et toucheraient entre 3 % et 7 % de la population occidentale. Face au manque d’informations sur ces pathologies, le Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), à travers le Pr Iba Iba, médecin interniste, a choisi de sensibiliser la population sur leur mécanisme, leurs manifestations et l’importance d’une prise en charge médicale.

Concrètement,  le Pr. Iba Iba indique qu’une maladie auto-immune apparaît lorsque le système immunitaire, normalement chargé de défendre l’organisme contre les agents étrangers, se dérègle et s’attaque par erreur à ses propres cellules ou tissus. Ce dysfonctionnement peut concerner différents organes et se manifester sous des formes diverses, notamment le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, le psoriasis, la maladie cœliaque, la thyroïdite de Hashimoto ou encore le diabète de type 1. Ainsi, les symptômes peuvent varier d’une maladie à l’autre, avec notamment des douleurs, des gonflements, une inflammation ou encore une fatigue persistante.

Des facteurs multiples et des signes à ne pas négliger

Par ailleurs, plusieurs facteurs peuvent favoriser l’apparition de ces maladies. Il peut s’agir d’une prédisposition génétique, de facteurs environnementaux, de certaines infections, de facteurs hormonaux ou encore du tabagisme. Malheureusement, les femmes sont globalement davantage concernées, même si les hommes et les enfants peuvent également développer ces pathologies. De plus, un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité ainsi qu’un stress important peuvent contribuer à perturber l’équilibre général de l’organisme et à favoriser les processus inflammatoires. Toutefois, ces facteurs ne constituent pas à eux seuls une cause directe et unique de maladie auto-immune.

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De ce fait, l’initiative du CHUL revêt un intérêt particulier dans une société où les maladies encore mal connues peuvent parfois être entourées de croyances ou d’interprétations mystiques. En apportant une explication médicale accessible, le Pr Iba Iba contribue ainsi à rapprocher l’information scientifique de la population et à encourager le recours aux professionnels de santé. Une fatigue persistante, des douleurs articulaires répétées, des gonflements ou des symptômes inhabituels doivent notamment conduire à demander un avis médical, plutôt que de recourir à l’autodiagnostic.

Mieux connaître pour mieux agir

À travers cette capsule de sensibilisation, le CHUL rappelle donc que les maladies auto-immunes ne relèvent ni de la fatalité ni du mystique, mais de mécanismes complexes du système immunitaire nécessitant une évaluation médicale. Leur prise en charge dépend de la maladie concernée et de l’état du patient. Dès lors, mieux informer permet de favoriser un diagnostic plus précoce, une prise en charge adaptée et un meilleur suivi. Une démarche qui participe pleinement à la mission de sensibilisation et de prévention du CHUL auprès des populations.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 17 septembre 2026 à 12h31min
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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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