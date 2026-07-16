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eGabon SIS : la digitalisation effective à l’Hôpital de la Coopération Sino-Gabonaise

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 16 juillet 2026 à 7h18min
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Hôpital de la Coopération Sino-Gabonaise © D.R.
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Dans le cadre de la modernisation de son offre de soins, l’Hôpital de la Coopération Sino-Gabonaise de Libreville a procédé, ce lundi 13 juillet 2026, au lancement effectif de la plateforme eGabon SIS. Figurant parmi les structures sanitaires pilotes retenues pour le déploiement de ce projet de santé numérique, l’établissement amorce une transition dont l’objectif principal est d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients tout en optimisant le fonctionnement de ses services hospitaliers.

Pour le directeur de l’établissement, le Dr Assoume Abaga Désiré, « la santé numérique est le gold standard de la prise en charge des malades dans le monde ». Une évolution à laquelle, selon lui, le Gabon ne pouvait rester en marge. Concrètement, explique-t-il, l’application permettra de réduire les délais d’attente en simplifiant le parcours du patient, depuis son enregistrement à l’accueil jusqu’à sa consultation. Elle met également fin à la gestion manuelle des dossiers grâce au dossier du patient informatisé (DPI), désormais accessible directement par les médecins. À terme, les résultats des examens de laboratoire et d’imagerie seront également consultables en temps réel via la plateforme.

« Faciliter la prise en charge des patients ! » 

Le Dr Assoume Abaga Désiré insiste également sur l’intérêt de l’interconnexion entre les établissements de santé. « Lorsqu’on transfère le malade, le dossier est connecté et le médecin retrouve directement toutes les informations nécessaires », a-t-il expliqué. Ce partage sécurisé des données médicales permettra d’assurer une meilleure continuité des soins, notamment lors des transferts vers d’autres structures comme l’Hôpital Égypto-Gabonais, le Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) ou encore l’Hôpital d’application des armées Omar Bongo Ondimba. Selon lui, cette interconnexion constitue un véritable gain de temps et améliore significativement la prise en charge des patients.

Au-delà de l’aspect médical, le directeur de l’Hôpital de la Coopération Sino-Gabonaise estime que la digitalisation contribuera également à optimiser la gestion financière des établissements grâce à la numérisation des recettes. Un levier qui devrait renforcer leur autonomie tout en limitant les irrégularités. Si la caisse et le dossier du patient informatisé sont déjà fonctionnels dans son établissement, les laboratoires et les services de radiologie seront progressivement intégrés. Conscient que cette transition nécessitera des ajustements, le Dr Assoume Abaga Désiré a appelé les responsables des formations sanitaires à faire preuve de résilience afin de réussir le virage de la santé numérique au Gabon.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 16 juillet 2026 à 7h18min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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