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Gabon : vers la réhabilitation du stade Omnisports par Numan ?

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 7 juillet 2026 à 8h20min
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Paul Ulrich Kessany Zategwa, Ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts, chargé de la Vie associative, a accordé une audience de travail à une délégation du groupe turc Numan International, conduite par son Président-Directeur Général, Numan Hatipoglu. Cette rencontre a permis à la firme turque d’exposer son expertise globale dans l’ingénierie, la conception et la réalisation de complexes sportifs d’envergure.

Le paysage infrastructurel sportif gabonais s’apprête-t-il à faire peau neuve ? C’est en tout cas l’orientation qui se dessine à la suite de l’audience de travail accordée par Paul Ulrich Kessany au groupe turc Numan International. À cette occasion, son premier responsable Numan Hatipoglu a mis en avant ses états de service dans la conduite de projets structurants à l’échelle internationale. Un savoir-faire qui pourrait être mis en œuvre dans le cadre de la réhabilitation du stade Omnisports Omar Bongo.

L’Omnisports Omar Bongo bientôt réanimé par les Turcs ?

Afin de confronter les compétences du groupe aux réalités du terrain, une visite d’inspection a été menée conjointement sur les sites du Stade Omnisports et du Palais des Sports de Libreville. Cet état des lieux a conduit le Groupe Numan International à formuler sa disponibilité opérationnelle pour accompagner le gouvernement gabonais dans la modernisation et la valorisation de son patrimoine. Pour Paul Ulrich Kessany cette position cadre avec les engagements de l’exécutif. 

La réhabilitation, la modernisation et le développement des infrastructures sportives constituent en effet l’un des axes prioritaires de la feuille de route du département ministériel. Cette ambition traduit la vision du Président de la République, Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui érige le sport au rang de levier de cohésion sociale et de développement. L’éventualité d’une coopération économique témoigne de la vitalité de la diplomatie d’actions du Gabon. Nous y reviendrons !

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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