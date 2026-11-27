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La Société d’exploitation du Transgabonais (SETRAG) poursuit son engagement sociétal auprès des populations riveraines du chemin de fer. Dans le cadre du programme de remise à niveau du Transgabonais, l’entreprise a construit un marché moderne de 4 000 m² au bénéfice des commerçantes de Lastourville. La cérémonie officielle de remise des clés au Conseil départemental de Mulundu s’est tenue le 24 novembre 2026, en présence des autorités administratives et locales, des responsables de la SETRAG et des bénéficiaires.

« Aujourd’hui, grâce à ce marché, vous aurez enfin un endroit propre, sécurisé et digne, où écouler vos marchandises », a déclaré Jérémie Fouala-Iyangui, sous-préfet du district de Ndangui. Pour Guy Stéphane Magnumba, directeur régional de la SETRAG à Franceville, cette réalisation répond à deux impératifs complémentaires. « Setrag a construit un marché communautaire moderne d’une superficie de 4 000 mètres carrés comprenant 100 étals, 11 boxes commerciaux et 8 cabinets d’aisance. Ce projet répond à un double objectif : renforcer la sécurité ferroviaire en libérant les emprises du chemin de fer et surtout offrir aux commerçants un cadre de travail mieux organisé, plus sécurisé et plus adapté à leur activité », a-t-il expliqué.

Des infrastructures au service des commerçantes

Le nouveau marché dispose également d’un forage pour l’approvisionnement en eau, d’une alimentation électrique et de poubelles modernes destinées à garantir la salubrité des lieux. Ces équipements devraient permettre aux bénéficiaires d’exercer leurs activités dans de meilleures conditions. « Avant, nous écoulions nos marchandises aux abords du chemin de fer. Ce marché s’imposait comme une nécessité vitale pour nous commerçantes. Nous ne pouvons que dire merci à la SETRAG pour ce geste », a témoigné Brigitte Koumaka, représentante des commerçantes.

La pérennité de cet investissement dépendra désormais de son entretien et de son utilisation responsable. À cet effet, le premier vice-président du Conseil départemental de Mulundu, François Douneni, a indiqué que les services départementaux s’engageaient à assurer l’entretien du marché et le respect des normes d’hygiène. La cérémonie s’est achevée par la coupure symbolique du ruban, suivie d’une visite des installations et de la découverte de la plaque inaugurale. SETRAG réaffirme sa volonté d’accompagner les communautés riveraines et de soutenir le développement des activités génératrices de revenus à Lastourville.