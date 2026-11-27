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Arrivé la veille en terre équato-guinéenne, le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, siège ce vendredi 27 novembre 2026 aux côtés de ses homologues d’Afrique centrale à l’occasion de la 27e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). À travers ce déplacement, Libreville entend réaffirmer son attachement à la stabilité régionale et à la recherche de solutions collectives face aux mutations institutionnelles et sécuritaires du bloc.

Autour de la table, les dirigeants examinent les conclusions et recommandations issues des travaux du comité inter-États, préparés en amont par les ministres et experts. Plusieurs dossiers sensibles figurent au menu des échanges, à commencer par la formalisation du retrait du Rwanda de l’organisation sous-régionale. La sécurisation et la gouvernance des frontières occupent également une place centrale, tout comme le mécanisme de financement communautaire, indispensable pour doter la CEEAC de moyens d’action durables.

Au-delà des urgences sécuritaires, la coopération sectorielle retient l’attention des décideurs. L’énergie, la santé et la rationalisation des communautés économiques d’Afrique centrale constituent autant de chantiers appelés à fluidifier les échanges et à éviter les chevauchements institutionnels.

Une feuille de route tournée vers l’intégration

Cette session s’articule autour d’un thème fédérateur : « Accélérer l’intégration régionale en Afrique centrale au bénéfice des peuples de la région ». Un intitulé qui traduit l’urgence de rapprocher les décisions diplomatiques du quotidien des citoyens. Pour y parvenir, les chefs d’État se penchent sur deux documents structurants destinés à baliser l’action de l’organisation : le Plan stratégique indicatif 2026-2030 et la Vision de la CEEAC à l’horizon 2050.

Face à des défis persistants, les dirigeants sont attendus sur leur capacité à transformer les engagements en actes concrets. En évaluant le chemin parcouru, ce sommet de Malabo doit dessiner les contours d’un espace communautaire plus cohérent, résilient et tourné vers l’efficacité. Pour Brice Clotaire Oligui Nguema, cette séquence diplomatique confirme la volonté du Gabon de peser dans la refondation d’une intégration régionale jugée vitale pour la prospérité partagée.