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L’Autorité pour la protection des données à caractère personnel et de la vie privée (APDPVP) a reçu ce 26 novembre 2026, une délégation de TikTok conduite par le directeur des Politiques publiques et Relations institutionnelles pour l’Afrique francophone. Présidée par Samuel Moussounda Ikamou, vice-président de l’APDPVP, représentant le président empêché, cette audience a permis d’aborder les enjeux liés à la présence et aux activités de la plateforme au Gabon. Les échanges ont notamment porté sur la mise en conformité de TikTok avec les dispositions légales régissant les réseaux sociaux dans le pays, les questions relatives à la monétisation des contenus ainsi que les perspectives de coopération avec les autorités gabonaises.

Cette rencontre s’inscrit dans la volonté de TikTok de consolider ses relations institutionnelles avec le Gouvernement gabonais et de contribuer à la construction d’un environnement numérique plus sûr et responsable. La délégation a expliqué être venue prendre contact avec les acteurs institutionnels, mieux comprendre le fonctionnement de l’APDPVP et explorer les possibilités de collaboration. La protection des utilisateurs, particulièrement des mineurs, la sécurité numérique et la promotion d’un écosystème favorable à l’innovation figurent parmi les priorités évoquées.

L’enjeu de la protection des données personnelles

Toutefois, pour l’APDPVP, cette coopération ne saurait se construire sans une réponse préalable aux préoccupations liées aux contenus diffusés sur la plateforme et à l’utilisation des données personnelles. Le vice-président de l’institution a insisté sur cette exigence soulignant que « Le cadre technique ne peut être fonctionnel tant que la question des contenus n’est pas réglée ». Selon Samuel Moussounda Ikamou, 90 % des manipulations sur TikTok concernent les données personnelles. « S’il y a un accord avec les administrations et institutions du pays, il faut que cela prenne en compte l’usage des données personnelles », a-t-il martelé, appelant à intégrer pleinement cette dimension dans tout partenariat.

De son côté, la conseillère en communication du ministre de l’Économie a indiqué que son administration avait facilité les initiatives visant à rapprocher les acteurs de l’écosystème numérique de TikTok. Elle a annoncé l’organisation, dès février 2027, de campagnes de sensibilisation à Libreville, animées conjointement par TikTok et Meta, à destination des populations de tous âges. L’APDPVP souhaite être associée en amont à cette initiative afin de garantir la prise en compte des exigences relatives à la protection de la vie privée. Cette audience ouvre ainsi la voie à un dialogue institutionnel appelé à se poursuivre.