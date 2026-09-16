Éthique et démocratie : la leçon de citoyenneté du Pr. Michel Mboussou

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Dans une tribune d’une grande profondeur philosophique et politique publiée le lundi 14 septembre 2026, le Pr. Michel Mboussou, ancien Directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), livre un plaidoyer poignant pour un réarmement éthique de la démocratie. Constatant une dérive contemporaine où la liberté, autrefois perçue comme une conquête exigeante sur soi-même, s’est progressivement dégradée en une simple revendication de droits sans contrepartie, l’auteur met en garde contre les dérives individuelles et collectives qui menacent le pacte national.

Au cœur de la réflexion de ce haut cadre de l’administration se trouve une réarticulation des trois piliers fondamentaux de la vie en communauté : l’action, l’interaction et l’institution. Sur le plan individuel (le « Je »), le Pr. Mboussou rappelle que la démocratie exige un citoyen acteur, capable de se prendre en charge et de se plier volontairement aux contraintes constructives de l’État de droit comme aux règles des organisations auxquelles il adhère.

Cette responsabilité personnelle n’a toutefois de sens que si elle s’accompagne d’un respect mutuel (le « Tu »). L’interaction avec l’autre, perçu comme un égal en conscience et en liberté, doit s’incarner dans une réciprocité active. Sans l’acceptation naturelle des convictions d’autrui, le vivre-ensemble s’effrite au profit de la confrontation stérile.

L’intérêt général face à la menace des ambitions personnelles

S’agissant des institutions (le « Nous »), qu’il s’agisse d’une association, d’un parti politique ou, au sommet, de la République, elles constituent le cadre collectif indispensable où les ambitions personnelles doivent s’effacer au profit de l’intérêt général. L’ancien patron de la CNAMGS avertit sans détours : le principal danger n’est pas seulement extérieur, il réside en nous-mêmes, lorsque nos appétits personnels et les moyens déloyaux déployés pour les assouvir trahissent l’exigence d’éthique.

Plutôt que de refouler ou de minimiser les contradictions et les déviations de la société, l’auteur invite à « commercer avec le mal », c’est-à-dire à faire face directement aux divergences et aux oppositions pour éviter qu’elles ne resurgissent sous des formes imprévisibles et destructrices.

Écrire l’avenir plutôt que sacraliser le passé

Enfin, la tribune appelle à un dépassement du culte excessif de la mémoire. Si le passé enseigne, la passion commémorative comporte deux écueils majeurs : la concurrence des victimisations et la paralysie face aux tragédies contemporaines. Pour le Pr. Michel Mboussou, les citoyens ne doivent plus subir l’histoire, mais l’écrire activement en consacrant leur énergie à bâtir l’avenir.

En soulignant qu’aucune démocratie n’est intrinsèquement parfaite, l’auteur invite à regarder lucidement ses défauts et ses perversions. C’est uniquement à ce prix, débarrassé de tout dogmatisme, que le Gabon pourra faire évoluer positivement son modèle social et réinventer son histoire commune.