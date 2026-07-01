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Gabon : le projet de loi de programmation sécuritaire adopté en Conseil des ministres  

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 1 juillet 2026 à 13h12min
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Des agents de la Police nationale lors du défilé © D.R.
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Un an après l’adoption par le Parlement d’une loi de programmation militaire, le gouvernement engage désormais le pays vers la modernisation de sa Police nationale à travers l’adoption en Conseil des ministres du 25 juin 2026 d’un projet de loi portant programmation sécuritaire pour la période 2026-2030. Une réforme qui avait déjà été annoncée le 10 février dernier par le Vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault lors de son passage sur Gabon 24. 

Avec ce texte, le gouvernement entend adapter l’appareil sécuritaire à un environnement sécuritaire plus complexe. Les nouvelles formes de criminalité, le développement des risques numériques, les trafics organisés ou encore les menaces contre les populations imposent, selon les autorités, une évolution profonde des capacités de la Police nationale. Cette programmation quinquennale doit servir de feuille de route pour structurer les investissements, améliorer les performances des services et renforcer leur présence sur l’ensemble du territoire.

Transformer la Police nationale 

La réforme ambitionne de faire évoluer le fonctionnement même des forces de police. L’accent est mis sur la formation continue des agents, l’intégration de nouvelles technologies dans les missions de sécurité, une meilleure couverture territoriale ainsi que le renforcement du lien de proximité avec les populations. Le gouvernement veut également inscrire cette réforme dans une dynamique de coopération avec les partenaires internationaux afin de mieux répondre aux défis sécuritaires communs. 

Cette volonté de transformation intervient néanmoins dans un contexte financier moins favorable. Alors que les besoins en investissements demeurent importants, les crédits consacrés à la sécurité ont été revus à la baisse dans le projet de loi de finances rectificative 2026. Un contraste qui interroge sur le rythme de déploiement des mesures prévues. Le succès de cette programmation dépendra ainsi de la capacité de l’État à mobiliser les ressources nécessaires et à maintenir, sur la durée, l’effort de modernisation annoncé pour la période 2026-2030.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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