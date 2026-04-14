Gabon : la Turquie renforce son action sociale avec un don d’équipements aux personnes handicapées

Ecouter l'article

La Turquie s’illustre une nouvelle fois au Gabon à travers un important don d’équipements destinés aux personnes à mobilité réduite. Réceptionnée à Libreville par la ministre des Affaires sociales, cette initiative met en lumière une coopération humanitaire active, au service des populations les plus vulnérables.

C’est au Centre social des Bas de Gué-Gué que s’est tenue, le 14 avril 2026, la cérémonie officielle de remise de ce don, en présence de Armande Longo-Moulengui, de la représentante de l’ambassade de Turquie, Marie-Reine Chirezi Fabry ainsi que du consul de Suisse.

Au cœur de cette opération : un geste fort de solidarité porté par la Turquie, à travers l’Association IgEL, et soutenu logistiquement par l’UNICEF, qui a financé l’acheminement du matériel.

Un appui concret pour l’autonomie des personnes vulnérables

Le don est composé d’équipements essentiels : « 50 scooters, 50 bâtons de marche pour adultes et autant pour enfants, ainsi que 50 déambulateurs ». Un ensemble destiné à améliorer significativement la mobilité et les conditions de vie des personnes en situation de handicap.

Pour la ministre des Affaires sociales, l’impact est immédiat et profond. « Donner ce genre de matériel […] c’est lui redonner non seulement espoir à la vie, mais aussi une autonomie et une certaine indépendance dans ses mouvements », a-t-elle déclaré.

Dans un contexte où l’accès aux équipements adaptés reste limité pour de nombreux Gabonais, cette contribution apparaît comme un levier direct d’inclusion sociale.

La Turquie, un partenaire humanitaire engagé

Au-delà du geste matériel, cette initiative illustre le positionnement croissant de la Turquie dans la coopération sociale et humanitaire au Gabon. La présence de sa représentation diplomatique lors de la cérémonie témoigne de l’importance accordée à ce partenariat.

Les représentants turcs ont saisi l’occasion pour « réaffirmer les liens étroits de coopération » avec le Gabon, soulignant une collaboration fondée sur des actions concrètes au bénéfice des populations.

Une coopération multilatérale au service du social

Cette opération s’inscrit également dans une dynamique partenariale plus large, impliquant des acteurs internationaux comme l’UNICEF, qui a assuré le financement logistique du projet.

De son côté, UNICEF a salué les efforts du Gabon en matière de prise en charge des personnes vulnérables, tout en encourageant la poursuite de ces actions.

Un enjeu d’inclusion sociale au cœur des politiques publiques

À travers ce don, c’est toute la question de l’inclusion des personnes vivant avec un handicap qui est remise au centre du débat public. Si ce type d’initiative apporte un soulagement immédiat, il met également en évidence les besoins structurels encore importants dans ce domaine.

Dans un pays où les politiques sociales peinent parfois à atteindre toutes les couches de la population, ce partenariat avec la Turquie apparaît comme un signal positif. Reste désormais à inscrire ces actions dans une stratégie durable, capable de garantir à chaque citoyen des conditions de vie dignes et équitables.