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Ghana : la loi anti-LGBT+ votée à l’unanimité au parlement  !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 14 juin 2026 à 13h53min
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Une vue du Parlement au Ghana © D.R.
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Au Ghana, le Parlement a adopté vendredi, à l’unanimité, une loi anti-LGBT+ qui durcit fortement l’arsenal répressif contre les minorités sexuelles. Le texte, présenté sous le nom de Human Sexual Rights and Family Values Bill, 2025, criminalise la promotion, le financement et le soutien aux activités LGBT+. Il prévoit aussi des peines de prison pour les relations homosexuelles et pour toute personne qui encouragerait ou diffuserait des contenus liés à ces questions, selon les informations rapportées par Radio France International (RFI). 

Le vote intervient dans un climat politique tendu, alors que cette proposition de loi avait déjà été adoptée en 2024 sans jamais entrer en vigueur, faute de signature présidentielle et en raison de recours judiciaires. Sous la nouvelle législature, le texte a été remis sur la table et a franchi une nouvelle étape décisive. Le président John Dramani Mahama doit désormais décider s’il promulgue ou non ce texte, qui relance un débat déjà très polarisé dans le pays. 

Un texte des plus répressif sur le continent africain !

Les soutiens du projet de loi affirment qu’il vise à protéger les valeurs culturelles et familiales du Ghana. Mais de l’autre côté, les organisations de défense des droits humains dénoncent au contraire un texte discriminatoire, susceptible d’encourager les violences, les arrestations arbitraires et l’autocensure, précise RFI. Human Rights Watch et Amnesty International ont déjà exprimé leurs inquiétudes face à une législation jugée incompatible avec les droits fondamentaux.

Concrètement, le projet de loi dépasse le seul cadre des relations intimes. Il prévoit aussi des peines contre la promotion de l’homosexualité et contre le soutien à des groupes LGBT+. Pour l’opinion publique, cette mesure pourrait également avoir un impact considérable sur la pression internationale d’Accra. Notamment sur le plan diplomatique et financier. Ainsi, le Ghana s’inscrit dans un mouvement plus large de durcissement des lois anti-LGBT+ en Afrique de l’ouest.  

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 14 juin 2026 à 13h53min
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