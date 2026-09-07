Diplomatie stratégique : Le Gabon et la Chine renforcent leur partenariat intellectuel et économique à Pékin

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Une importante délégation gabonaise, composée de responsables du think tank Prométhée et de journalistes, a pris part ce lundi 07 septembre 2026 à une séance de travail de haut niveau à l’Institut chinois des études internationales (CIIS), suivie d’une visite au Centre d’études sur la pensée de Xi Jinping. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations sino-africaines et de la promotion d’un dialogue stratégique renouvelé entre la Chine et le Gabon.

Dès l’ouverture des échanges, la délégation composée de Hugues Mbadinga Madiya, président de Prométhée, Charles Besnik Lovell Mbeng Ondo, secrétaire général de l’institut Prométhée, du Dr. Obame Emane, enseignant-chercheur de l’Université international de Libreville, de Morel Mondjo Mouega, rédacteur en chef de Gabon, de Maixent Ntoutoume, Responsable digital du quotidien L’Union sonapresse et Braddy Jordan Bidaye, producteur indépendant et influenceur a tenu à exprimer sa gratitude pour la qualité de l’accueil réservé par l’institution hôte. S’adressant aux diplomates et chercheurs chinois, le président du think tank Prométhée a souligné la profondeur des liens qui unissent les deux nations :

Cette étape à l’Institut chinois des études internationales, institution créée en 1956 et comptant près d’une centaine de chercheurs, a permis d’aborder des questions cruciales liées aux mutations de l’économie mondiale et à la transition vers un ordre multipolaire.

Exonération douanière et opportunités pour les économies africaines

Au cœur des discussions a figuré la mesure stratégique chinoise visant à accorder une exonération des droits de douane pour plusieurs pays en développement, dont le Gabon. Saluant cette initiative, le président de Prométhée Hugues Mbadinga Madiya a rappelé le changement de paradigme qu’elle représente pour le continent africain. « Pendant longtemps, les économies africaines ont été cantonnées à l’exportation de matières premières brutes, subissant des barrières douanières non tarifaires qui pénalisaient la transformation locale. Permettre l’accès au vaste marché chinois avec un taux de douane nul est une opportunité historique pour l’Afrique et pour le Gabon. », a-t-il souligné.

Il a également précisé que cette démarche témoigne d’une « approche objective, car la Chine ne se contente pas de vendre ses produits aux marchés africains, elle permet également aux produits africains d’entrer dans son marché. »

Un dialogue prospectif tourné vers l’avenir

L’Initiative pour le développement mondial (IDM) et les nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle ouverte (open source), ont également enrichi les débats. À ce titre, la délégation a salué le rôle précurseur de la Chine dans le partage des avancées technologiques à l’échelle internationale.

En vue de concrétiser ces réflexions, le think tank Prométhée a annoncé l’organisation, dès le 30 septembre prochain à Libreville, d’une conférence régionale consacrée à l’initiative « zéro tarif » initiée par le président Xi Jinping, réunissant des chercheurs, experts et décideurs d’Afrique centrale et de l’Ouest.

En rapprochant les visions intellectuelles et économiques, cette journée à Pékin confirme la volonté partagée de bâtir un partenariat Sud-Sud pragmatique et équilibré.