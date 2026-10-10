Gabon : une redéploiement de 15 jours à un mois par an à l’intérieur du pays pour les médecins spécialistes

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Adoptée lors du Conseil des Ministres réuni le 8 octobre 2026 sous la présidence du Chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema, une réforme majeure du Ministère de la Santé s’attaque au déséquilibre médical territorial. Désormais, un plan de redéploiement contraignant impose aux médecins spécialistes du secteur public d’effectuer des missions temporaires obligatoires dans les structures sanitaires des provinces.

Jusqu’à présent, l’offre de soins spécialisés souffrait d’une asymétrie criante : la quasi-totalité des spécialistes praticiens restait concentrée dans la zone métropolitaine de Libreville et la province de l’Estuaire. Cette centralisation excessive engorgeait les établissements hospitaliers de la capitale tout en contraignant les populations de l’intérieur à de coûteuses évacuations sanitaires vers Libreville.

Afin de corriger cette injustice sociale, le gouvernement institue un calendrier de missions tournantes obligatoires. Chaque médecin spécialiste du secteur public devra effectuer, selon une programmation établie par le Ministère de la Santé, des séjours de quinze jours à un mois par an au sein des structures médicales provinciales.

Consultations, chirurgie et télémédecine au programme

Sur le terrain, ces missions ne se limiteront pas à de simples consultations. Les équipes médicales itinérantes réaliseront des actes médicaux et chirurgicaux complets, réduisant directement les listes d’attente locales. Un volet essentiel est également consacré au transfert de compétences au profit des praticiens locaux, soutenu par l’usage des technologies de télémédecine.

Pour garantir l’efficacité de ce dispositif, la prise en charge logistique (hébergement, restauration et déplacements) des praticiens en mission sera intégralement assurée par les structures d’accueil provinciales.

Vers un accès universel aux soins de santé

Cette réorganisation en profondeur s’inscrit pleinement dans le cadre du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) et dans la mise en œuvre de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU). En rapprochant l’expertise médicale des patients les plus éloignés des grands centres urbains, l’État réaffirme sa volonté d’assurer une prise en charge médicale équitable sur l’ensemble du territoire national.