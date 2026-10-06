CEMAC : Le Gabon lance un nouvel emprunt obligataire de 60 milliards FCFA sur le marché sous-régional

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L’État gabonais sollicite à nouveau la confiance des investisseurs régionaux pour soutenir ses engagements financiers et financer ses projets de développement. Du 14 septembre au 11 décembre 2026, le pays procède à l’émission d’un emprunt obligataire par appel public à l’épargne, dénommé « EOG 2026 à tranches multiples 2 bis ». D’un montant global de 60 milliards de francs CFA, cette opération s’adresse à l’ensemble des épargnants et institutionnels des pays membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Afin de répondre à la diversité des profils d’investisseurs, la levée de fonds s’organise autour de deux tranches distinctes aux conditions attractives. La tranche A, d’une maturité de 3 ans, affichant un taux d’intérêt de 6 % net par an et la tranche B, d’une maturité de 4 ans, proposant un rendement de 6,5 % net par an.

Cette rémunération nette d’impôt constitue un argument solide pour captiver la liquidité disponible au sein de la sous-région et garantir la souscription intégrale des titres émis.

Un syndicat de placement expérimenté aux commandes

Pour mener à bien ce rendez-vous financier stratégique, les autorités gabonaises ont renouvelé leur confiance à des acteurs majeurs du marché sous-régional. La conduite de l’opération a été confiée à Emrald Securities Services Bourse (ESS Bourse), société agréée par la Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF), qui intervient en qualité d’arrangeur principal et chef de file.

ESS Bourse est épaulée dans ce syndicat de placement par les co-arrangeurs et co-chefs de file CCA Bourse et DIGICAPITAL. Ensemble, ces spécialistes de l’ingénierie financière et du courtage mobilisent leurs réseaux pour inviter les souscripteurs de la zone CEMAC à participer massivement à cette opération.

Mobiliser l’épargne régionale au service du développement

Au-delà de la simple collecte de fonds, cette opération financière revêt un enjeu majeur pour la trajectoire économique du Gabon. La réussite de cet emprunt obligataire doit permettre d’injecter de la liquidité dans les projets prioritaires de l’État tout en consolidant la présence du pays sur le marché financier régional. Avec un calendrier de souscription s’étendant jusqu’en décembre 2026, le gouvernement gabonais entend bien confirmer la solidité de sa signature auprès des bailleurs de fonds sous-régionaux.