Port-Gentil 2 : Le Gouvernement affine sa feuille de route pour la capitale économique

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Ce lundi 5 octobre 2026, le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, s’est entretenu avec le comité de pilotage du programme territorial structurant « Port-Gentil 2 », mené par son président, Pascal Houangni Ambouroue. L’objectif central de cette séance de travail était de fixer le cadre stratégique d’une initiative appelée à redessiner en profondeur la ville et ses environs.

Inscrit dans la vision stratégique du Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, le programme vise à transformer Port-Gentil en un véritable pôle d’attraction régional. Au cours des discussions, le comité a soumis un document de cadrage détaillant les scénarios de mise en production et les priorités d’exécution.

Face à cet enjeu majeur, le Vice-Président du Gouvernement a insisté sur la nécessité d’affiner la feuille de route. Il a notamment appelé à consolider le volet des ressources humaines et à clarifier l’organisation opérationnelle pour garantir une mise en œuvre sans accrocs.

Une vingtaine de chantiers majeurs pour la région

Sur le terrain, la métamorphose s’annonce ambitieuse. Le portefeuille comprend une vingtaine de projets d’envergure couvrant la santé, la formation, la sécurité et les infrastructures de transport. Entre la construction d’une nouvelle caserne de sapeurs-pompiers, la création d’établissements hospitaliers, dont un pôle psychiatrique, et l’aménagement d’une voie de contournement, l’impact s’étendra bien au-delà des limites communales pour irriguer tout le département de Bendjé.

L’éducation et l’enseignement supérieur occupent une place centrale dans ce plan de modernisation, illustrée par la création du lycée d’excellence Brice Clotaire Oligui Nguema et de l’Université du Savoir Pierre-Louis Agondjo Okawé.

Cap sur le 1er mars 2028

Pour le Gouvernement, le défi consiste désormais à convertir ces orientations de papier en chantiers concrets. Les équipes techniques vont intensifier leurs travaux pour ajuster les modalités de financement, définir la gouvernance et sécuriser le calendrier. Les membres du bureau se réuniront sous peu afin de lever les derniers verrous méthodologiques.

L’horizon est désormais clairement tracé : l’ensemble des infrastructures devra être achevé d’ici le 1er mars 2028. En structurant rigoureusement chaque étape, les autorités entendent faire de Port-Gentil 2 la vitrine de la modernisation territoriale du Gabon.