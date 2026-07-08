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Emprunt obligataire : le Trésor public mobilise près de 46 milliards de FCFA pour la troisième échéance

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 8 juillet 2026 à 9h42min
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Siège de la DGCPT © D.R.
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Le Gabon poursuit le respect de ses engagements financiers sur le marché sous-régional. Selon une annonce de la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (BVMAC), l’État procédera le 15 juillet 2026 au remboursement de la troisième échéance de son emprunt obligataire « EOG 6,25 % NET 2023-2028 », pour un montant global de 45,9 milliards de FCFA. Une opération qui conforte la crédibilité financière du pays auprès des investisseurs.

Le Trésor public gabonais s’apprête à franchir une nouvelle étape dans le calendrier de remboursement de sa dette obligataire. La Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (BVMAC) a annoncé que l’État gabonais procédera, le 15 juillet 2026, au règlement de la troisième échéance de son emprunt obligataire « EOG 6,25 % NET 2023-2028 ».

Au total, 45,9 milliards de FCFA seront injectés dans le circuit financier au titre de cette opération, illustrant la volonté des autorités de respecter les engagements pris envers les investisseurs ayant souscrit à cette émission lancée en 2023.

Plus de 38 milliards pour le capital, 7,2 milliards pour les intérêts

Selon les informations communiquées par la BVMAC, cette échéance comprend 38,65 milliards de FCFA destinés au remboursement du principal et 7,25 milliards de FCFA correspondant aux intérêts servis aux porteurs d’obligations.

Le coupon net est fixé à 2 969 FCFA par obligation, réparti entre 2 500 FCFA de remboursement du capital et 469 FCFA d’intérêts. Les opérations d’encaissement débuteront dès le 16 juillet 2026 auprès des sociétés de bourse agréées et des banques teneurs de comptes.

Un signal positif pour la signature financière du Gabon

Au-delà des montants, cette opération constitue un indicateur important de la capacité du Gabon à honorer ses engagements sur le marché financier régional. Le respect du calendrier de remboursement des emprunts obligataires demeure un facteur déterminant pour préserver la confiance des investisseurs, améliorer la perception du risque souverain et faciliter les futures levées de fonds destinées au financement des politiques publiques.

Dans un contexte où les États de la CEMAC multiplient les émissions sur le marché régional pour financer leurs programmes d’investissement, la régularité des remboursements constitue un élément essentiel de crédibilité. À travers cette troisième échéance de près de 46 milliards de FCFA, le Trésor public confirme ainsi sa volonté de maintenir une gestion rigoureuse de la dette publique et de consolider la réputation financière du Gabon auprès des investisseurs institutionnels et des marchés de capitaux de la sous-région.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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