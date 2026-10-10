Casier judiciaire en ligne : Bénin, Burkina, à quand le tour du Gabon ?

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Au Gabon, obtenir un extrait de casier judiciaire reste encore un parcours du combattant en 2026. Déplacement au greffe, dépôt physique du dossier, files d’attente, délais incertains. En effet, pour un simple document, des milliers de citoyens perdent des heures, parfois des journées entières de travail. Pendant ce temps, des pays moins riches que le Gabon ont déjà coupé le rubicon du numérique.

Le Bénin a ouvert la voie via son portail de services publics, l’usager y fait sa demande depuis son téléphone ou son ordinateur, règle les frais en ligne et reçoit son document sans passer des heures au tribunal. Le Burkina Faso, malgré sa situation sécuritaire incertaine, a suivi la même logique. Là-bas, la demande de casier judiciaire se fait en ligne, ce qui réduit les déplacements, les intermédiaires et les lenteurs administratives.

Gabon très en retard malgré sa richesse incommensurable

Ces deux pays susmentionnés, aux moyens budgétaires plus modestes, ont compris qu’une administration numérique coûte moins cher qu’une administration qui s’épuise dans la paperasse. Les avantages d’une telle réforme au Gabon seraient nombreux. Les demandeurs d’emploi, les candidats aux concours, les entrepreneurs et les Gabonais de la diaspora gagneraient un temps précieux. Les greffes, désengorgés, pourraient se consacrer à leurs missions essentielles.

La traçabilité des demandes limiterait d’ailleurs les pratiques informelles et les risques de corruption. L’État Gabonais y gagnerait des recettes mieux sécurisées grâce au paiement électronique. Le Gabon n’a pas à rougir de ses capacités. Notre pays dispose d’une jeunesse connectée, d’une couverture numérique en progrès et d’une volonté politique affichée de modernisation. Il manque surtout un engagement ferme pour passer des intentions aux actes.

Les autorités de la 5e République, qui font du renouveau institutionnel leur credo, ont ici l’occasion de poser un acte concret et visible. La dématérialisation du casier judiciaire serait la preuve que la donne a vraiment changé. On y lirait l’engagement d’un État qui respecte le temps de ses citoyens et qui fait de l’innovation un outil de performance et de productivité. Le Bénin et le Burkina ont montré le chemin. Au Gabon, la question n’est plus de savoir si l’on peut le faire, mais quand l’on s’y met. N’est-ce pas ?