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Boungou Mikolo : «Bilie-By-Nze est poursuivi pour des faits présumés d’escroquerie et abus de confiance»

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 16 avril 2026 à 17h45min
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L'ancien premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze et en médaillon le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Libreville Dick Fabrice Boungou Mikolo © D.R.
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C’est au cours d’un point de presse tenu ce jeudi 16 avril 2026 que le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Libreville a tenu à faire la lumière sur l’affaire Alain-Claude Bilie-By-Nze. Dick Fabrice Boungou Mikolo, maître des poursuites, a confirmé qu’une procédure judiciaire vise actuellement l’ancien Premier ministre pour des griefs qualifiés d’escroquerie et d’abus de confiance.

Loin des « on dit » sur la toile, le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Libreville a choisi de s’ouvrir à la presse nationale pour informer l’opinion sur la procédure liant le Président d’Ensemble Pour le Gabon (EPG). Ce dernier a indiqué que l’action publique a été mise en mouvement à la suite d’une plainte déposée par « une citoyenne ». L’identité de la plaignante a été gardée dans l’anonymat pour souci de confidentialité de la procédure judiciaire en cours. 

5 millions non remboursés depuis 18 ans, à l’origine de la plainte !

Toujours selon le maître des poursuites, « les faits dénoncés portent sur le non remboursement allégué d’une somme de cinq millions de francs CFA qui aurait été remise à l’intéressé en 2008 par la plaignante, à charge pour lui de la lui restituer. En dépit des démarches entreprises par cette dernière au cours des années suivantes, la somme due ne lui aurait jamais été restituée », a-t-il martelé. Aussi, Dick Fabrice Boungou Mikolo a d’ores et déjà annoncé la couleur.

Le parquet a souligné que les investigations sont actuellement au stade de « l’enquête préliminaire ». Cette phase, dirigée par l’autorité judiciaire, vise à établir la « matérialité des faits » et à corroborer les éléments de preuve fournis par la partie civile. Le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Libreville a tenu à rappeler deux principes cardinaux du droit processuel à savoir la présomption d’innocence dont jouit Alain-Claude Bilie-By-Nze et le secret de l’enquête.

Il est judicieux de préciser qu’à l’issue de ces actes d’instruction, le ministère public décidera de la qualification pénale définitive. Par la suite et conformément à la loi, le parquet dictera des suites à donner à l’action publique. Les hypothèses ne sont pas des milliards. Soit un classement sans suite et Alain-Claude Bilie-By-Nze est libéré de cette affaire, soit l’engagement de poursuites devant les juridictions de jugement. Dick Fabrice Boungou Mikolo a précisé que l’affaire sera traitée « sans considération de la qualité de la personne concernée ». Nous y reviendrons !

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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