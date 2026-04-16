Derniers articlesPOLITIQUE

Arrestation de Bilie-By-Nze : la CNR dénonce une dérive totalitaire

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 16 avril 2026 à 16h14min
1 612 Temps de lecture 1 minute
Alain-Claude Bilie-By-Nze (Ensemble pour le Gabon – EPG), Michel Ongoundou Loundah (RÉAGIR), Benoît Mouity Nzamba (PGP) le Pr Vincent Moulengui Boukosso (CNR) et Pierre Mapiga © D.R.
Ecouter l'article

Libreville est en émoi depuis l’interpellation brutale, ce mercredi 15 avril 2026, de l’ancien Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze. Alors que le pouvoir évoque une affaire de droit commun, la Coalition pour la Nouvelle République (CNR) dénonce une manœuvre politique visant à museler le principal opposant au régime.

Le climat politique gabonais s’est brusquement tendu hier soir. Aux alentours de 18 heures, Alain-Claude Bilie-By-Nze, président du parti Ensemble pour le Gabon (EPG) et figure de proue de l’opposition, a été interpellé devant son domicile par des agents de la Direction générale des Recherches (DGR).

Une arrestation dénoncée comme « arbitraire »

Dans un communiqué publié dans la foulée, la CNR et ses alliés n’ont pas mâché leurs mots. La coalition exprime son « étonnement et sa stupéfaction » face à ce qu’elle qualifie d’« enlèvement et de séquestration ». Selon le document signé par le Pr. Vincent Moulengui Boukosou, cette opération s’est déroulée « sans convocation préalable ni mandat d’arrêt ».

Pour ses soutiens, le motif réel ne fait aucun doute : il s’agit d’une « dérive autoritaire qui a pour but l’intimidation, l’étouffement de l’opinion contradictoire et le bâillonnement de l’opposition ».

Une affaire de 2008 remise au goût du jour ?

Si les autorités gardent officiellement le silence, des sources judiciaires évoquent une vieille affaire financière remontant à 2008. Il s’agirait d’une créance impayée de 5 millions de FCFA liée à la 9ème édition de la Fête des Cultures. Une explication qui peine à convaincre l’entourage de l’ancien Premier ministre, qui souligne que la responsabilité du paiement incombait au Trésor public et non à l’intéressé personnellement.

Un appel à l’opinion internationale

Face à cette situation, la CNR exige une « communication transparente sur les charges retenues » et la « libération immédiate » du leader de l’EPG. La coalition interpelle également la communauté internationale sur les « dérives totalitaires qui ont cours en ce moment au Gabon, mettant en péril les règles élémentaires et les principes basiques d’un État de droit ».

Alors que Bilie-By-Nze reste en garde à vue au Camp Roux, cette affaire pourrait bien devenir le point de rupture entre le régime actuel et une opposition de plus en plus vent debout contre les méthodes du pouvoir.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 16 avril 2026 à 16h14min
1 612 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Sécurité : le Gabon veut s’inspirer du modèle brésilien pour lancer son dispositif «Alerte Enlèvement»

16 avril 2026 à 16h52min

Libreville : le CHUL en campagne contre la dépigmentation artificielle

16 avril 2026 à 16h37min

Japon : appel à candidatures pour la 20e édition du Prix international du manga 

16 avril 2026 à 15h54min

Franceville : des suspects aux arrêts après la tentative de cambriolage au Trésor

16 avril 2026 à 13h23min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Libreville : Obame Etoughe fragilisé par une gestion scabreuse des baux municipaux 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Libreville : Obame Etoughe fragilisé par une gestion scabreuse des baux municipaux
[#Exclusif] Scarlett Pindji, Député UDB de l’Ogooué-Létili 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Exclusif] Scarlett Pindji, Député UDB de l’Ogooué-Létili
[#Journal] Le 19H30 du 15 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 15 Avril 2026
[#Exclusif] #Teaser Scarlett Pindji, Député UDB de l’Ogooué-Létili 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Exclusif] #Teaser Scarlett Pindji, Député UDB de l’Ogooué-Létili
[#Reportage] Transport aérien : Air france augmente ses tarifs 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Transport aérien : Air france augmente ses tarifs
[#RevuedePresse] Revue de presse 15 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse 15 Avril 2026
S'abonner
Bouton retour en haut de la page