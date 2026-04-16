Gabon : signature d’un accord pour faciliter l’accès à la propriété foncière aux agents du Trésor public

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Ce jeudi, la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) et l’Agence nationale de l’urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre (ANUTTC) ont officiellement scellé un protocole d’accord inédit. Ce partenariat stratégique vise un objectif clair : faciliter l’accès à la propriété foncière pour l’ensemble des agents du Trésor.

Pendant trop longtemps, l’acquisition d’une parcelle sécurisée a représenté un défi complexe pour les agents de l’État. Conscient de cet enjeu, Luther Steeven Abouna Yangui, Directeur général de la DGCPT et Président du Conseil d’Administration de la Mutuelle des Agents du Trésor, a placé le bien-être de ses collaborateurs au sommet de ses priorités.

Ce nouvel accord instaure un mécanisme fiable et encadré. Grâce à l’expertise technique de l’ANUTTC, les mutualistes bénéficieront désormais de procédures simplifiées pour acquérir des terrains juridiquement sains. L’idée est de substituer l’incertitude foncière par une transparence totale, garantissant ainsi la constitution d’un patrimoine durable.

Un levier de stabilité et de performance

Lors de son allocution, le Directeur Général a souligné le lien indissociable entre la sérénité des agents et l’efficacité de l’institution. « Les agents du Trésor Public sont au cœur de la gestion financière de notre pays. Leur engagement quotidien appelle en retour un accompagnement structurant de la part de l’administration. », a indiqué Luther Steeven Abouna Yangui.

Pour la DGCPT représenté par son directeur général Adelphe Gildas Mickoto, cet accord dépasse le cadre d’une simple gestion administrative. Il s’agit d’une vision moderne de l’action publique où la performance de l’État repose sur la dignité et la sécurité sociale de ses serviteurs. En permettant aux agents de bâtir un foyer et un héritage familial, l’institution renforce leur ancrage et leur motivation.

Un modèle pour l’administration publique

Ce projet structurant, porté avec détermination par le bureau de la Mutuelle, se veut un exemple de synergie interinstitutionnelle. En saluant la qualité des échanges avec l’ANUTTC, Luther Steeven Abouna Yangui a formulé le vœu que cette initiative inspire d’autres corps de l’État.

En 2026, l’accès à la terre ne doit plus être un luxe pour ceux qui servent la Nation, mais une réalité tangible. Avec cette signature, le Trésor Public ne se contente plus de gérer les comptes du pays ; il investit dans son capital le plus précieux : l’humain.