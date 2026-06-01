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Sénégal : Ousmane Sonko exclut toute participation des cadres de son parti au gouvernement 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 1 juin 2026 à 21h31min
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Ousmane Sonko © D.R.
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Une semaine seulement après son éviction de la Primature et la nomination d’un nouveau chef du gouvernement au Sénégal, les divergences entre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye sont de plus en plus flagrantes. Alors que des discussions étaient engagées pour définir les modalités d’une participation des cadres du parti Pastef-Les Patriotes au nouvel exécutif, les négociations ont finalement échoué. Dans un communiqué publié ce 1er juin par le Comité exécutif (COMEX) de Pastef et relayé par Ousmane Sonko sur sa page Facebook, le parti a officiellement annoncé qu’aucun de ses responsables ne siégerait dans le prochain gouvernement. 

Selon le communiqué, plusieurs échanges ont eu lieu ces derniers jours entre les dirigeants de Pastef et le chef de l’État afin de trouver un terrain d’entente sur la composition de la nouvelle équipe gouvernementale. Le parti affirme avoir agi « dans un esprit de responsabilité » et conformément aux orientations définies par ses instances dirigeantes. Un long entretien s’est notamment tenu dans la matinée du 1er juin entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Si certaines convergences ont été constatées, les deux hommes n’ont pas réussi à surmonter des désaccords de fond portant sur la place et le rôle de la majorité dans l’architecture du pouvoir exécutif.

Des désaccords persistants sur la gouvernance

À l’issue de cette rencontre, le COMEX de Pastef a été saisi pour examiner la situation. De nouvelles propositions auraient alors été soumises au président de la République, mais celles-ci n’ont pas reçu de réponse favorable. Face à cette impasse, le parti a décidé de se retirer totalement du processus de formation du gouvernement. « Pastef-Les Patriotes ne participera pas au prochain gouvernement et n’y sera représenté par aucun ministre », précise le communiqué.

Cette décision pourrait avoir des conséquences importantes sur l’équilibre politique du pays. Elle intervient dans un contexte où les Sénégalais attendent des réponses aux défis économiques et sociaux. Malgré la rupture des discussions, Pastef a tenu à souhaiter « plein succès à la nouvelle équipe », laissant entendre que le parti entend poursuivre son action depuis l’Assemblée nationale, où Ousmane Sonko occupe désormais la présidence. Les prochains jours devraient permettre de mieux mesurer l’ampleur de cette nouvelle séquence politique au sommet de l’État sénégalais.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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