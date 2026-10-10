BGFIBank : lancement de la seconde phase de l’ouverture de capital pour lever plus de 80 milliards FCFA

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Le Groupe BGFIBank a franchi un nouveau palier stratégique dans son expansion sous régionale. À l’occasion d’une tournée d’« Investor Meetings » organisée successivement à Libreville, Yaoundé, Douala et Brazzaville, le Président-Directeur Général du groupe, Henri-Claude Oyima, a présenté les contours de la deuxième phase d’augmentation de capital par appel public à l’épargne de BGFI Holding Corporation. Avec un montant cible de 80,558 milliards de FCFA, cette opération d’envergure vise à accélérer la trajectoire de croissance du géant bancaire de la zone CEMAC.

S’appuyant sur un modèle économique éprouvé, l’établissement financier fait valoir des indicateurs de performance robustes. En 2025, le Groupe a engrangé un résultat net consolidé de 133 milliards de FCFA, dont 111,747 milliards au titre du résultat net part du Groupe. Cette dynamique positive soutient la valorisation des titres sur le marché financier régional.

Pour cette seconde étape, le prix de l’action est maintenu à 80 000 FCFA, établissant la capitalisation boursière implicite de la holding à environ 1 310 milliards de FCFA, la valeur du titre ayant culminé à 89 000 FCFA, après un sommet à 93 000 FCFA atteint au cours du mois de septembre 2026.

Renforcer la présence régionale et diversifier les relais de croissance

Loin d’une simple recherche de capital, cette levée de fonds s’inscrit dans le plan stratégique « BGFI 2030 ». Les ressources mobilisées serviront à concrétiser de nouveaux projets d’implantation, à créer de nouvelles filiales bancaires et à consolider les fonds propres des quatre pôles de croissance du groupe, notamment au Cameroun.

La direction réaffirme son engagement en faveur d’une croissance rentable, maîtrisée et pérenne. « Nous ne vous promettrons pas une croissance artificielle », a souligné Henri-Claude Oyima lors des échanges avec les investisseurs, réitérant la volonté de BGFIBank de transformer les capitaux injectés en efficacité opérationnelle et en création de valeur durable pour ses actionnaires.

Un signal fort pour le marché financier de la CEMAC

Au-delà de la trajectoire propre de la banque, cette initiative ambitionne de dynamiser l’écosystème financier de l’Afrique centrale. En sollicitant l’épargne institutionnelle et privée sur la BVMAC, le groupe entend démontrer la capacité des champions économiques continentaux à financer leur développement directement depuis les marchés de capitaux sous-régionaux.

À travers cette opération participative, BGFIBank invite les investisseurs régionaux à devenir des acteurs à part entière de la transformation économique continentale, tout en posant les bases d’un marché financier plus profond, plus liquide et résolument attractif.