The United Song : SeBa porte les couleurs du Gabon aux côtés de 241 artistes

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La chanteuse gabonaise SeBa, originaire de Koulamoutou, représente le Gabon dans le projet musical international The United Song, dont le titre éponyme est sorti le 21 septembre 2026, à l’occasion de la Journée internationale de la paix. Lancée en 2020 aux États-Unis, cette initiative à but non lucratif réunit 242 participants représentant autant de pays et territoires. Une collaboration artistique qui entend promouvoir l’unité à travers la diversité des langues, des cultures et des traditions musicales.



Faire chanter le monde sur un même morceau : c’est l’ambition portée par The United Song, une initiative musicale née à Lincoln City, dans l’Oregon, aux États-Unis. Après plusieurs années de collaboration à distance, le projet a abouti à la publication d’une chanson réunissant des participants d’origines, d’âges et de parcours artistiques différents. Parmi eux figure SeBa, une artiste gabonaise dont l’univers musical puise largement dans le patrimoine culturel national. Sa participation offre une visibilité supplémentaire à la création musicale gabonaise, dans un projet qui cherche à dépasser les frontières géographiques et linguistiques.



SeBa, une voix gabonaise au sein d’un projet mondial



Originaire de Koulamoutou, dans la province de l’Ogooué-Lolo, SeBa s’est construit un univers artistique inspiré des traditions musicales gabonaises. Ses créations s’appuient notamment sur les berceuses, les chants traditionnels et les rythmes de son terroir, qu’elle associe à des influences musicales contemporaines. Cette démarche vise à faire dialoguer le patrimoine culturel immatériel gabonais avec des sonorités venues d’autres horizons, tout en conservant un ancrage dans les traditions locales.



Sa participation à The United Song s’inscrit dans cette approche artistique ouverte sur les échanges culturels. En représentant le Gabon parmi les 242 participants, la chanteuse contribue à faire entendre une expression musicale issue d’Afrique centrale dans une production internationale. Le projet réunit aussi bien des artistes expérimentés que des participants moins familiers des circuits professionnels, avec pour objectif de construire une œuvre collective autour de la musique comme langage commun.



Une collaboration internationale lancée en 2020



Créé et produit par Eric Helzer et son fils Thanos Helzer, à Lincoln City, le projet a nécessité plusieurs années de coordination entre des participants répartis à travers le monde. Lancée en 2020, cette collaboration en ligne rassemble des contributions issues de 242 pays et territoires, des îles Pitcairn au Svalbard. La chanson associe différents instruments, langues et styles musicaux, dans une démarche destinée à illustrer la diversité culturelle mondiale.



La production a également mobilisé des professionnels reconnus de l’industrie musicale. Le mixage a été assuré par Dave Way, quatre fois lauréat d’un Grammy Award, et Iacopo Pinna aux Waystation Studios de Los Angeles. Le mastering a été confié à Michael Romanowski, six fois récompensé aux Grammy Awards, au studio Coast Mastering de Berkeley, en Californie. Ces collaborations techniques ont permis de réunir les différentes contributions musicales dans un titre commun, désormais accessible au public.



Une chanson pour célébrer la paix et les échanges culturels



La sortie officielle de The United Song, le 21 septembre 2026, coïncide avec la Journée internationale de la paix. Ce choix de calendrier renforce la dimension symbolique d’une initiative fondée sur la coopération entre des personnes issues de régions et de cultures différentes. Au-delà de la chanson, les organisateurs indiquent que les participants continuent d’échanger au sein d’un groupe en ligne, où ils partagent leurs créations et découvrent les traditions musicales de leurs partenaires.



Pour le Gabon, la présence de SeBa dans cette collaboration constitue une occasion de mettre en lumière la richesse de son patrimoine musical auprès d’un public international. Elle rappelle également les possibilités offertes par les outils numériques aux artistes désireux de participer à des projets dépassant leur environnement national. Si les retombées de cette initiative sur la carrière de la chanteuse restent à mesurer, sa contribution illustre une forme de rayonnement culturel qui ne dépend pas exclusivement des circuits traditionnels de diffusion musicale. À travers The United Song, une voix venue de Koulamoutou participe ainsi à une création collective portée par 242 participants du monde entier.