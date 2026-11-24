Gabon : le Samu Social revendique 9 milliards de FCFA de médicaments par an grâce à la coopération internationale

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Le Samu Social Gabonais bénéficierait chaque année de médicaments d’une valeur estimée à 9 milliards de FCFA grâce à ses partenaires internationaux. C’est ce qu’a affirmé le Dr. Wenceslas Yaba, coordonnateur général de cette structure, lors de son passage dans l’émission « Le Canapé Rouge » de Gabon Media Time, diffusée le 9 novembre 2026. Le médecin a toutefois précisé que ces appuis, principalement constitués de produits pharmaceutiques, ne correspondent pas à des transferts financiers directs. Une distinction importante alors que les 19 antennes du pays demeurent confrontés à des difficultés de financement.

Comment une organisation qui revendique plusieurs milliards de FCFA de médicaments obtenus grâce à la coopération internationale peut-elle rencontrer des difficultés pour assurer son fonctionnement quotidien ? Cette interrogation a traversé les échanges entre le Dr. Wenceslas Yaba et Gabon Media Time. Alors que le Samu Social affirme avoir réalisé 222 943 prises en charge gratuites entre janvier et septembre 2026, son coordonnateur a tenu à expliquer la nature des contributions extérieures dont bénéficie le dispositif. Selon lui, l’approvisionnement en médicaments constitue un volet essentiel de ces partenariats, sans pour autant résoudre les besoins de trésorerie nécessaires au maintien des activités.

Des médicaments évalués à 9 milliards de FCFA par an

Au cours de l’entretien, Wenceslas Yaba a évoqué l’importance des relations développées avec plusieurs partenaires étrangers. « C’est quelqu’un qui arrive à convaincre l’Occident de donner pour 9 milliards de médicaments ici, par an. En fait, en dix ans, ça fait 90 milliards. », a-t-il déclaré, en présentant les résultats de sa démarche de mobilisation de soutiens internationaux.

Cette estimation représente un volume important de produits pharmaceutiques mis à la disposition du dispositif, selon son responsable. Elle appelle néanmoins plusieurs précisions : la liste des partenaires contributeurs, les quantités effectivement reçues, les catégories thérapeutiques concernées et les méthodes retenues pour valoriser les médicaments. Aucun inventaire détaillé permettant de vérifier les 9 milliards de FCFA annuels n’a été présenté au cours de l’émission. Le montant doit donc être considéré comme une déclaration du coordonnateur général et non comme une donnée financière indépendamment certifiée.

La coopération française au cœur des explications

Interrogé sur les ressources du SAMU Social, le Dr Wenceslas Yaba a notamment évoqué les relations entretenues avec la France. Il a fait référence à une visite de l’ambassadeur français Fabrice Mauriès, au cours de laquelle aurait été rappelée la distinction entre les contributions financières et les appuis pharmaceutiques.

Selon le coordonnateur général, la coopération française ne consiste pas à financer directement le fonctionnement du SAMU Social. Elle contribuerait plutôt à faciliter l’arrivée de médicaments destinés aux patients. Wenceslas Yaba a également évoqué une intervention du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, en faveur du rétablissement de cette coopération en mai 2024. Ces éléments, rapportés par le médecin, gagneraient à être complétés par les informations officielles des partenaires concernés afin de préciser les mécanismes, les volumes et les engagements effectivement mobilisés.

Des dons en nature qui ne remplacent pas les subventions

La distinction entre les médicaments reçus et les financements disponibles constitue l’un des principaux enseignements de cet entretien. Une dotation pharmaceutique, même importante, ne permet pas de régler directement les charges de fonctionnement des structures sanitaires. Le paiement des personnels, l’entretien des ambulances, le carburant, les équipements et les autres prestations sociales nécessitent des ressources financières spécifiques.

Cette situation explique, selon Wenceslas Yaba, pourquoi le SAMU Social peut bénéficier d’un approvisionnement international en médicaments tout en rencontrant des difficultés de trésorerie. Le médecin a notamment évoqué les retards de versement de certaines subventions publiques, susceptibles de perturber la continuité des prises en charge. Avec 19 structures déployées sur le territoire, le dispositif doit assurer simultanément des consultations, des traitements, des transports sanitaires et diverses prestations d’assistance sociale.

Traçabilité et distribution, deux enjeux essentiels

Au-delà de leur valorisation financière, les dons de médicaments soulèvent la question de leur gestion. Leur réception, leur stockage, le contrôle des dates de péremption et leur distribution aux différents SAMU sociaux constituent autant d’étapes indispensables pour garantir la disponibilité des traitements et la sécurité des patients. La publication de données consolidées sur ces opérations permettrait également de mieux apprécier l’apport réel de la coopération internationale.

L’enjeu concerne aussi la répartition territoriale des produits pharmaceutiques. Les besoins d’une structure située à Libreville ne sont pas nécessairement identiques à ceux d’un SAMU Social implanté dans une localité éloignée. Une gestion fondée sur les pathologies prises en charge, la fréquentation des établissements et les stocks disponibles apparaît donc déterminante pour éviter les ruptures ou les déséquilibres d’approvisionnement.

Un modèle de gratuité dépendant de la régularité des approvisionnements

Les déclarations du Dr Wenceslas Yaba mettent en évidence la place occupée par les partenariats internationaux dans le fonctionnement du SAMU Social Gabonais. Elles rappellent également qu’un système de soins gratuits repose sur plusieurs sources de financement et d’approvisionnement dont la complémentarité doit être organisée. Les médicaments obtenus grâce à la coopération extérieure peuvent alléger certaines dépenses, mais ne dispensent pas les pouvoirs publics d’assurer les moyens nécessaires aux autres prestations.

Reste désormais à documenter les montants annoncés, à identifier précisément les partenaires et à établir la correspondance entre les médicaments reçus et ceux effectivement délivrés aux patients. Car au-delà des 9 milliards de FCFA revendiqués, la véritable mesure de cette coopération réside dans la disponibilité continue des traitements pour les Gabonais qui dépendent des services gratuits du SAMU Social.