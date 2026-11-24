Ecouter l'article

Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, est-il suffisamment entouré de collaborateurs capables de contester ses décisions ? Invité de l’émission Le Canapé Rouge de GMTtv, la webTV de Gabon Media Time, le lundi 16 novembre 2026, Louis Léandre Ebobola Tsibah a livré une analyse critique du fonctionnement du pouvoir présidentiel. Au cours de cet entretien de 45 minutes, l’ancien directeur général de l’Environnement et commentateur de la vie publique a estimé que la culture militaire du chef de l’État, fondée sur la discipline et l’obéissance, pourrait limiter l’expression de désaccords au sein de son entourage.

La capacité d’un dirigeant à s’entourer de collaborateurs capables de lui opposer des arguments constitue un enjeu majeur de gouvernance. Au Gabon, cette question prend une dimension particulière avec l’arrivée à la tête de l’État de Brice Clotaire Oligui Nguema, militaire de carrière devenu président de la République. Interrogé sur l’existence de voix contradictoires au sein de l’exécutif, Louis Léandre Ebobola Tsibah considère que les habitudes de commandement héritées de l’institution militaire pourraient influencer les rapports entre le chef de l’État et ses collaborateurs civils. Une lecture personnelle du fonctionnement présidentiel qui interroge la place accordée à la contradiction dans la conduite des affaires publiques.

Une culture militaire qui laisserait peu de place à la contradiction

Pour Louis Léandre Ebobola Tsibah, le parcours militaire de Brice Clotaire Oligui Nguema constitue un élément essentiel pour comprendre son rapport à l’autorité. L’ancien haut fonctionnaire estime que la discipline, l’obéissance et le respect des instructions occupent une place déterminante dans la manière dont le président conçoit l’exercice du pouvoir. Il considère que cette culture du commandement pourrait se traduire, dans la pratique gouvernementale, par une faible tolérance à la contestation des décisions présidentielles.

« Les instructions du chef ne se contestent jamais. », a-t-il rappelé en évoquant les principes de discipline qui lui avaient été enseignés au cours de sa propre formation. Selon lui, cette conception de l’autorité laisserait peu de place aux collaborateurs désireux de signaler une erreur ou de défendre une orientation différente. Il ne s’agit toutefois pas d’un constat établi sur la base d’observations internes à la présidence, mais de l’analyse formulée par l’invité à partir de son expérience et de sa lecture du fonctionnement du pouvoir.

Des collaborateurs davantage préoccupés par leur position ?

L’ancien directeur général de l’Environnement va plus loin en évoquant les rapports d’intérêt susceptibles d’influencer les comportements dans l’entourage présidentiel. À ses yeux, certains responsables politiques ou administratifs pourraient privilégier la préservation de leur position plutôt que l’expression de désaccords, même lorsque ceux-ci seraient utiles à la décision publique. Une attitude qu’il associe à une culture politique dans laquelle la fidélité personnelle prend parfois le pas sur l’indépendance de jugement.

« Dire non au chef, c’est courir le risque de tout perdre. », a-t-il déclaré. Cette formule résume sa critique d’un système dans lequel la proximité avec le pouvoir pourrait devenir un facteur de prudence excessive. L’invité estime néanmoins que des personnalités indépendantes, sans nécessairement appartenir au cercle présidentiel, peuvent contribuer à éclairer les décisions du chef de l’État en formulant des observations franches et argumentées.

Le risque d’une décision publique insuffisamment débattue

Au-delà de la personnalité du président, les propos de Louis Léandre Ebobola Tsibah soulèvent la question du fonctionnement collectif de l’exécutif. Dans un système institutionnel, les ministres, conseillers et responsables administratifs sont notamment chargés d’apporter une expertise technique, juridique et politique aux décisions publiques. Leur rôle ne se limite donc pas à exécuter des instructions, mais comprend également l’identification des risques et la présentation d’options alternatives.

L’invité considère que l’absence de contradiction peut conduire à des décisions nécessitant ensuite des ajustements. Il interprète certaines corrections apportées à l’action publique comme le signe d’une concertation préalable insuffisante. Cette appréciation reste toutefois à distinguer d’une démonstration factuelle : la modification d’une décision gouvernementale peut également résulter d’informations nouvelles, de contraintes opérationnelles ou d’une évolution des priorités.

La contradiction comme exigence de bonne gouvernance

Pour Louis Léandre Ebobola Tsibah, la loyauté envers le chef de l’État ne devrait pas se confondre avec l’approbation systématique de ses décisions. Il défend une conception de l’engagement public dans laquelle les collaborateurs et les citoyens peuvent exprimer des désaccords sans être considérés comme des adversaires. Il présente d’ailleurs ses propres interventions dans le débat public comme des alertes destinées à contribuer à l’amélioration de l’action gouvernementale, plutôt que comme une démarche d’opposition politique.

Cette réflexion renvoie à un enjeu institutionnel plus large : comment garantir que les décisions présidentielles bénéficient d’expertises contradictoires, de consultations suffisantes et de mécanismes d’évaluation indépendants ? Les propos de l’ancien directeur général de l’Environnement ne permettent pas, à eux seuls, d’établir le fonctionnement interne de la présidence. Ils posent néanmoins une question essentielle pour la gouvernance gabonaise : dans quelle mesure les responsables publics disposent-ils réellement de la liberté nécessaire pour alerter le chef de l’État lorsqu’ils estiment qu’une décision mérite d’être reconsidérée ?