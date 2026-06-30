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Sénégal : Diomaye soumettra au référendum le projet de réforme Constitutionnelle 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 30 juin 2026 à 20h42min
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L’Assemblée nationale sénégalaise a adopté, le 29 juin 2026, à une très large majorité, la proposition de loi portant révision de la Constitution. Ce texte, porté par le président de l’institution et chef de la majorité PASTEF, Ousmane Sonko, a toutefois été examiné dans un climat particulièrement tendu. Dès l’ouverture des débats, un député de l’opposition a été expulsé manu militari de l’hémicycle par la gendarmerie nationale à la suite d’un incident.

Contesté par le camp présidentiel, le projet est perçu par les proches de Bassirou Diomaye Faye comme une tentative de réduire progressivement les prérogatives du chef de l’État au profit de l’Assemblée nationale. Contre toute attente, le président de la République a annoncé son intention d’utiliser ses pouvoirs constitutionnels pour soumettre directement cette réforme à l’approbation du peuple par voie référendaire. Une décision qui revient à contourner l’Adoption par voie parlementaire et qui a immédiatement provoqué une vive réaction au sein de la majorité portée par PASTEF.

Le peuple pour trancher

Ousmane Sonko n’a pas tardé à critiquer la position de son ancien allié. Le président de l’Assemblée nationale s’est étonné du changement de cap de Bassirou Diomaye Faye, rappelant que plusieurs des dispositions proposées avaient auparavant fait l’objet d’un consensus entre eux. Pour le leader de PASTEF, le recours au référendum apparaît difficilement justifiable, tant en raison des contraintes budgétaires auxquelles fait face le Sénégal que de la proximité des prochaines élections locales, qui mobiliseront déjà d’importantes ressources publiques.

L’éventuelle consultation populaire pourrait ainsi redessiner les équilibres politiques au sommet de l’État. Une victoire du « oui » pourrait fragiliser Bassirou Diomaye Faye, dont les adversaires pourraient le pousser à la démission avant la fin de son mandat. À l’inverse, un rejet du texte constituerait un revers pour Ousmane Sonko et sa majorité absolue à l’Assemblée nationale, en remettant en cause leur capacité à imposer leur agenda politique malgré leur domination parlementaire.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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