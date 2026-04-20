BGFIBank Gabon : une deuxième vague de dotation pour concrétiser l’acte II de sa stratégie 2026

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Le 16 avril 2026 à Libreville, BGFIBank Gabon a lancé la deuxième phase de dotation de véhicules à ses équipes commerciales. Cette initiative, portée par son Administrateur Directeur Général Dimitri Ndjebi, s’inscrit dans la stratégie 2026 visant à renforcer la performance commerciale, la proximité client et l’efficacité opérationnelle de la première banque du pays.

Dans un contexte de concurrence accrue dans le secteur bancaire en Afrique centrale, BGFIBank Gabon poursuit la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique en misant sur le renforcement de ses capacités commerciales. Après une première vague de dotation en février dernier, l’établissement franchit une nouvelle étape avec une seconde distribution de moyens roulants à sa force de vente.

Une stratégie centrée sur la performance commerciale

Cette deuxième phase de dotation s’inscrit dans une logique clairement assumée : améliorer la mobilité des équipes pour renforcer la présence terrain et optimiser la relation client. Dans un marché où la réactivité et la proximité constituent des leviers déterminants, la banque entend ainsi consolider son positionnement de leader.

Avec près de 40 % de parts de marché sur les emplois et les ressources, BGFIBank Gabon mise sur une stratégie offensive, articulée autour de l’efficacité commerciale et de la qualité de service. Les moyens roulants apparaissent dès lors comme des outils opérationnels permettant d’accélérer la conquête et la fidélisation d’une clientèle diversifiée.

Au-delà de l’aspect logistique, cette initiative traduit une volonté de doter les équipes des moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par l’organe délibérant, dans un environnement bancaire de plus en plus exigeant.

Un levier managérial et un signal interne fort

Prenant la parole lors de la cérémonie, l’Administrateur Directeur Général Dimitri Ndjebi a insisté sur la portée managériale de cette opération, qui représente un investissement significatif pour la banque. « Ces véhicules ne sont pas de simples moyens de transport. Ils sont la reconnaissance de votre travail, de vos résultats, et surtout un outil pour vous permettre d’aller plus loin », a-t-il déclaré.

Une vu des véhicules distribués au pôle commercial © D.R

Ce discours s’inscrit dans une logique de responsabilisation des équipes, où la performance individuelle est directement corrélée à l’accès aux moyens mis à disposition. La dotation devient ainsi un instrument de motivation interne, mais également un levier d’exigence en matière de rigueur, de discipline et de résultats.

Dans cette perspective, la Direction générale a rappelé que ces équipements doivent être utilisés dans le strict respect des règles de sécurité et dans un esprit de professionnalisme, afin de véhiculer l’image d’excellence de l’institution sur l’ensemble du territoire.

Vers un renforcement global du capital humain

Au-delà de cette dotation, BGFIBank Gabon annonce la poursuite d’un programme plus large d’accompagnement de ses équipes. Celui-ci inclut notamment le renforcement des processus internes, la montée en compétences à travers des programmes de formation et la poursuite progressive des dotations en équipements.

Cette approche s’inscrit dans la dynamique du projet d’entreprise « B30 », qui place le capital humain au cœur de la performance durable. Avec plus de 600 collaborateurs, la banque entend ainsi renforcer son efficacité collective pour répondre aux exigences d’une clientèle composée de grandes entreprises, de PME/PMI et de particuliers haut de gamme.

Dans un secteur bancaire en mutation, cette stratégie confirme une tendance de fond : la compétitivité ne repose plus uniquement sur les produits financiers, mais sur la capacité des institutions à mobiliser efficacement leurs ressources humaines et opérationnelles.