Gabon : Oligui Nguema à la découverte de Loango Lodge à Mayumba !

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Dans le cadre de sa tournée républicaine dans la province de la Nyanga, le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est rendu à la découverte du Loango Lodge. Cette visite, effectuée sous la conduite du ministre du tourisme le Pr. Marcelle Ibinga épouse Itsitsa, a permis au numéro 1 Gabonais de cerner davantage l’immense potentiel touristique de la région dans ce secteur d’avenir.

Guidé par le Pr. Ibinga Itsitsa, le président de la République a pu apprécier la richesse de ce joyau écologique. Lors des échanges, la membre du gouvernement a mis en exergue le rôle pivot que jouent des infrastructures comme le Loango Lodge dans la valorisation et la préservation du patrimoine naturel gabonais. À cette occasion, Brice Clotaire Oligui Nguema a martelé de transformer les opportunités touristiques en pilier économique.

Loango Lodge, un eden dans la Nyanga !

Pour le Chef de l’État, Chef du gouvernement, la maîtrise du modèle économique de ce type de site écotouristique est prépondérante. Pour le Gabon, l’enjeu est d’en faire un des secteurs palliatifs à la dépendance à l’or noir. Alors que le président Oligui Nguema a profité de ce séjour pour inspecter plusieurs grands chantiers industriels, l’étape du Loango Lodge a été charnière pour la diversification de l’économie gabonaise.

Une gestion optimisée et une promotion internationale de ces structures permettront de générer durablement des revenus substantiels hors pétrole. Et ce, tout en créant des emplois locaux pour les populations de la Basse-Banio. Par cette visite riche d’enseignemens, Brice Clotaire Oligui Nguema appuie sa vision qui consiste à faire des territoires de l’intérieur de véritables pôles de développement intégrés. Des zones non négligeables de la dynamique économique où la richesse de la biodiversité devient un levier de prospérité partagée.