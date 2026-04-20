Foncier : La SNI précise les règles de régularisation et met en garde contre la spéculation

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Dans un communiqué publié ce 20 avril 2026, la Société Nationale Immobilière (SNI), agissant de concert avec le Ministère de l’Habitat, a tenu à clarifier les modalités entourant les opérations de régularisation foncière sur le territoire national. Cette mise au point vise à encadrer strictement l’accès à la propriété tout en préservant l’intérêt général face à des dérives croissantes.

La SNI rappelle que la procédure de régularisation actuelle est exclusivement réservée aux zones déjà bâties. Pour accompagner les populations, une grille tarifaire préférentielle a été établie selon la superficie occupée : 600 000 FCFA pour les terrains compris entre 1 et 2 000 le mètre carré et 1 200 000 FCFA pour les surfaces allant de 2 001 à 4 999 le mètre carré.

Concernant les nouvelles acquisitions sur des sites déjà aménagés (nettoyage et réseaux d’assainissement), le prix de vente reste fixé à 5 500 FCFA le mètre carré pour tous les citoyens gabonais.

Tolérance zéro face à la spéculation

L’institution exprime toutefois une vive préoccupation face à des tentatives de spéculation foncière. Certains occupants tentent en effet de faire régulariser des espaces excédant 5 000 mètre carré, incluant parfois des zones non bâties. La Direction Générale est formelle : aucune demande à caractère spéculatif ne sera tolérée.

Le maintien du contrôle sur les espaces non bâtis est jugé « impératif » par la SNI. Ces réserves foncières sont indispensables pour le développement urbain et l’installation d’équipements collectifs essentiels, tels que les établissements scolaires (pré-primaire et lycées); les structures de santé et de sécurité (centres hospitaliers, commissariats, casernes de pompiers) et les espaces de vie (jardins d’agréments et aires de jeux).

Par cet acte de fermeté, la SNI réaffirme sa volonté de garantir un développement urbain harmonieux au profit de l’ensemble de la communauté.