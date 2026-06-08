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Belinga : le lancement de la production industrielle à l’horizon 2030

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 8 juin 2026 à 11h21min
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Invité sur le plateau de l’émission « La Nuit des 100 Jours » le 4 juin 2026 sur Gabon 1ère, le ministre des Mines et des Ressources géologiques, Sosthène Nguema Nguema, a partagé des nouvelles particulièrement enthousiasmantes concernant le gisement de fer de Belinga. Sur le terrain, l’entreprise Ivindo Iron maintient une cadence soutenue pour libérer le potentiel de ce titan de fer.

Les chiffres dévoilés par le membre du gouvernement donnent le tournis et traduisent l’immensité du chantier. Dans le bloc ouest du gisement, les équipes ont déjà réalisé pas moins de 225 000 mètres linéaires de forage. Cette campagne d’exploration intensive n’est pas passée inaperçue : elle a permis de certifier, selon les standards internationaux les plus stricts, près de 1,4 milliard de tonnes de minerai de fer. 

Pour le Gabon, cette certification internationale change la donne. Elle fait définitivement de Belinga l’un des actifs hautement stratégiques de son économie et valide les espoirs fondés sur la diversification industrielle du pays.

Horizon 2030 : Le compte à rebours industriel est lancé

Si les voyants sont au vert, l’exploitation d’une telle richesse demande du temps et de la méthode. Le gouvernement a ainsi fixé le top départ de la production industrielle à l’horizon 2030. Un calendrier réaliste qui s’explique par les défis colossaux qui restent à relever.

« Ce délai intègre les phases encore en cours : finalisation de l’exploration, études de faisabilité et montage des financements », rappellent les autorités. Il faudra ensuite lancer la construction d’infrastructures lourdes, indispensables pour désenclaver le site et acheminer le minerai.

Véritable poumon économique en devenir, le projet Ivindo Iron s’impose désormais comme le chantier minier le plus scruté d’Afrique centrale. Le Gabon, quant à lui, s’apprête à redessiner la carte de la sidérurgie continentale.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 8 juin 2026 à 11h21min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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