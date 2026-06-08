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Port-Gentil : 9 gardés à vue s’évadent du commissariat central

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 8 juin 2026 à 11h31min
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Une vue du Commissariat central de Port-Gentil © D.R.
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Une brèche sécuritaire majeure secoue le chef-lieu de la province de l’Ogooué-Maritime. Dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juin 2026, le commissariat central de Port-Gentil a été le théâtre d’une évasion spectaculaire. Depuis la découverte des faits au petit matin, les forces de l’ordre sont sur le pont et multiplient les recherches pour retrouver activement les fugitifs qui se sont volatilisés dans l’obscurité.

Si les premières informations laissaient craindre un bilan plus lourd, la trajectoire des événements se précise. Selon les révélations de nos confrères d’Ogooué Maritime Infos (OMI), le nombre de personnes recherchées a été réajusté. Alors qu’une précédente publication faisait état de 14 fuyards, ce sont finalement 9 individus qui sont parvenus à tromper la vigilance des autorités.

Il convient de rappeler que ces personnes étaient alors en phase de garde à vue. À ce stade de la procédure judiciaire, elles bénéficient toujours de la présomption d’innocence, leur culpabilité n’ayant pas encore été légalement établie. Néanmoins, l’audace et la réussite d’une telle opération interrogent grandement sur le profil des évadés. Une telle logistique laisse supposer que certains d’entre eux possédaient une connaissance fine des locaux, voire un lourd passé carcéral. Pour l’heure, aucune source officielle n’a encore confirmé l’identité ou le degré de dangerosité de ces hommes.

Les failles d’un dispositif en question

Ce coup d’éclat jette inévitablement un pavé dans la mare quant à la sécurité du site. Plusieurs zones d’ombre persistent et suscitent de vives interrogations au sein de l’opinion publique. Par quel stratagème les mis en cause ont-ils réussi à s’extraire de leurs cellules ? Où se trouvaient les agents de faction au moment crucial de la fuite ? Enfin, le système de surveillance et les verrous de sécurité étaient-ils pleinement opérationnels cette nuit-là ?

Ces questions, aujourd’hui sur toutes les lèvres, demeurent cruciales pour comprendre le fil de cette nuit d’évasion. Une enquête administrative et judiciaire a immédiatement été diligentée. Elle aura la lourde tâche de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce fiasco sécuritaire et, surtout, de déterminer les responsabilités de chacun dans cette affaire.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 8 juin 2026 à 11h31min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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