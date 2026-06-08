Gabon : dix-sept ans après, l’héritage diplomatique d’Omar Bongo Ondimba toujours intact

Ecouter l'article

Dix-sept ans après sa disparition, la figure d’Omar Bongo Ondimba continue de projeter son ombre bienveillante sur la trajectoire internationale du Gabon. Ce 8 juin 2026, la bibliothèque de l’Université éponyme à Libreville est devenue le foyer d’une intense réflexion historique et politique, portée par la Fondation Omar Bongo Ondimba.

Réunis autour du thème fédérateur « Diplomatie gabonaise : Héritage, Perspectives & Master class », d’éminents universitaires et observateurs ont disséqué la stature d’un homme d’État dont les choix stratégiques guident encore le positionnement du pays sur l’échiquier mondial.

L’art de la palabre et de la médiation

C’est au Professeur Fidèle Nze Nguema qu’est revenu l’honneur d’ouvrir le bal des interventions. Avec une verve captivante, il a brossé le portrait d’un « Omar Bongo, l’insoumis », mettant en lumière la fluidité et l’audace d’un art de gouverner résolument singulier. Loin des dogmes rigides, la doctrine Bongo reposait avant tout sur le culte de la négociation et une propension naturelle à la médiation internationale.

Du Tchad aux deux Congo, en passant par la Centrafrique, l’ancien président s’est imposé comme le pivot des résolutions de crises en Afrique centrale. Ce rôle de sage, le défunt chef de l’État l’assumait avec une formule restée célèbre : « J’ai la palabre africaine ». Cet adage, loin d’être une simple posture rhétorique, constituait la clé de voûte d’une architecture diplomatique robuste, conférant au Gabon une influence disproportionnée par rapport à son poids démographique.

Un leadership fondé sur le dialogue

L’analyse s’est approfondie avec le regard teinté d’admiration du Professeur Sylvestre Katanga. Pour ce second intervenant, la réussite internationale d’Omar Bongo Ondimba ne saurait se dissocier de ses qualités profondément humaines. Évoquant un homme d’exception, le conférencier a insisté sur cette alliance subtile entre une grande sagesse politique et une humilité désarmante. Pour le Pr. Katanga, il demeure l’incarnation par excellence de l’homme de dialogue et de paix, un modèle de leadership qui nourrit encore les débats contemporains sur la gouvernance nationale.

Transmettre pour bâtir l’avenir

Au-delà de la simple commémoration nostalgique, cette journée d’étude a affirmé l’ambition de la Fondation de projeter cet héritage vers l’avenir. Il ne s’agit pas uniquement de figer le souvenir dans le marbre du passé, mais bien d’équiper les nouvelles générations des outils conceptuels légués par ce bâtisseur de l’histoire contemporaine.

C’est dans cette perspective de transmission vivante qu’une Master class OBO a clôturé l’événement, offrant aux étudiants des clés concrètes pour réinventer les dynamiques de la diplomatie gabonaise de demain.