Baie des Rois : CanalBox et la FMCT unis pour une connexion haut débit

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CanalBox, opérateur de télécommunications et la Façade maritime du champ triomphal (FMCT) ont, ce jeudi 11 juin 2026, conclu un partenariat stratégique pour accompagner la transformation numérique de la Baie des Rois de Libreville. Cet accord marque une nouvelle étape dans le développement de ce vaste projet urbain, appelé à devenir un pôle économique, culturel et touristique majeur de la capitale gabonaise.

La cérémonie s’est déroulée en présence du directeur général de CANALBOX, Mamadou Mbengue, de la directrice B2B de l’opérateur, Renauld Arondo épouse Ndombina, ainsi que du directeur général de la FMCT. À travers cette coopération, les deux partenaires affichent leur volonté de faire de la Baie des Rois un espace connecté, moderne et conforme aux standards des grandes villes africaines en pleine mutation.

CanalBox, l’allié incontournable d’une connectivité à chaque pas

Pour Mamadou Mbengue, ce partenariat dépasse la seule question technique. « Nous sommes fiers d’accompagner un projet aussi emblématique que la Baie des Rois. La connectivité est aujourd’hui un levier essentiel du développement économique et de l’innovation. À travers ce partenariat, CANALBOX met son savoir-faire au service de la construction d’un écosystème numérique performant, inclusif et durable », a-t-il déclaré. Concrètement, CanalBox prévoit à travers cet accompagnement, de déployer son réseau de fibre optique afin d’offrir une connexion internet très haut débit, fiable, et performante. Laquelle profitera aux entreprises, visiteurs et futurs résidents du site.

À noter que ce déploiement entend répondre aux besoins croissants de services digitaux tout en soutenant l’ambition de faire de la Baie des Rois un cadre attractif pour les investissements et les activités de services. En s’associant à la FMCT, CANALBOX réaffirme ainsi son engagement en faveur du développement numérique du Gabon. L’opérateur de télécommunications 100% fibre optique, entend contribuer à l’émergence d’un environnement urbain connecté, capable d’accompagner les ambitions de modernisation de Libreville et de renforcer l’attrait de la Baie des Rois sur la scène régionale.