Afrique du Sud : signature d’une lettre d’engagement pour la réalisation du projet hydroélectrique de Booué

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Réunis au Cap, en Afrique du Sud, en marge de l’Africa Energy Forum 2026, l’État gabonais, la Société financière internationale (IFC), Gabon Power Company (GPC) et EDF Power Solutions ont signé une lettre d’engagement destinée à accélérer le développement du projet hydroélectrique de Booué. Signé à l’occasion de la journée « Mission 300 », consacrée au Pacte National de l’Énergie du Gabon, cet accord ouvre la voie à un accompagnement technique et financier de l’IFC durant la phase préparatoire du projet. Cet appui vise notamment la revue des études techniques, l’optimisation de la conception de l’ouvrage, la structuration du financement ainsi que l’alignement du projet sur les meilleurs standards environnementaux et sociaux afin d’en renforcer la bancabilité.

Pour le ministre de l’Accès universel à l’Eau et à l’Énergie, Philippe Tonangoye, cette signature marque « une avancée majeure » pour le développement de Booué et traduit la volonté du Gabon de conduire une transition énergétique ambitieuse. Selon lui, cette coopération permettra d’accélérer la mobilisation de financements solides au profit d’un projet stratégique appelé à soutenir durablement le développement économique et territorial du pays.

Un partenariat stratégique

Acteur central du projet, Gabon Power Company, filiale du Fonds gabonais d’investissements stratégiques, pilote le développement de cette infrastructure de 400 MW, appelée à devenir l’un des plus importants barrages hydroélectriques d’Afrique centrale. Son directeur général, Philippe Ossoucah, a souligné que Booué constitue « une réponse structurante et durable » au déficit de production électrique, en offrant une énergie fiable, compétitive et bas carbone, indispensable à la croissance des ménages comme des secteurs industriels, notamment autour du projet minier de Belinga et du futur port de Kobé-Kobé.

Déjà engagé dans plusieurs projets énergétiques au Gabon, dont Kinguélé Aval, l’IFC confirme son rôle de partenaire stratégique en accompagnant la préparation du projet et en facilitant la mobilisation de capitaux privés. Sa Regional Upstream & Advisory Manager pour l’Afrique, Adiaratou Binta Bah, a affirmé que cet appui permettra de renforcer la qualité technique et la viabilité financière de Booué, tout en soutenant la souveraineté énergétique du Gabon. À travers cet accord porté par sa filiale IFC, la Banque mondiale réaffirme son engagement à accompagner l’État gabonais dans le renforcement de ses capacités énergétiques, condition essentielle au développement de ses secteurs économiques et industriels, notamment à travers la promotion de partenariats public-privé stratégiques.