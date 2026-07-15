BAC 2026 : 31 492 candidats sur la ligne de départ

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Le baccalauréat général a débuté le mardi 14 juillet 2026 sur l’ensemble du territoire national avec l’entrée en lice des candidats de la série B. Pour cette session, 28 392 candidats composent pour les épreuves écrites de l’enseignement général, dont 16 959 filles et 11 433 garçons, répartis dans 57 centres d’examen, rapporte le quotidien L’Union.

Après le lancement du baccalauréat technologique le samedi 11 juillet dernier, c’est au tour des candidats de l’enseignement général d’entamer les épreuves écrites. Les compositions se poursuivront jusqu’au samedi 18 juillet pour les séries A1, A2, B, C et D. Sur le terrain, notamment au centre d’examen du lycée Paul Indjendjet Gondjout, l’ambiance est studieuse. Dès leur arrivée, les candidats ont déposé leurs sacs à l’entrée de l’établissement avant de rejoindre calmement leurs salles respectives.

Un démarrage serein au lycée Paul Indjendjet Gondjout

Installés devant leurs copies, les élèves ont entamé cette étape décisive de leur parcours scolaire sous le regard attentif des surveillants. Pour Niangui Mombo, présidente de ce centre d’examen, le démarrage s’est déroulé dans d’excellentes conditions. « Tous les acteurs convoqués pour cette session sont bel et bien présents. Aucune difficulté n’a été enregistrée pour le moment », a-t-elle indiqué.

L’organisation prend également en compte les besoins spécifiques de certains candidats en situation de handicap ou de vulnérabilité. « Nous avons effectivement reçu cinq candidats à besoins spécifiques. Ils sont parfaitement encadrés grâce à la présence d’auxiliaires de vie scolaire (AVS) qui les accompagnent. Ils bénéficient également du tiers-temps additionnel qui leur est accordé », a précisé la présidente du centre.

Rappelons qu’à l’échelle nationale, cette session 2026 mobilise au total 31 492 candidats pour les épreuves écrites des baccalauréats général et technologique, contre 29 684 en 2025, soit une hausse de 1 808 candidats. Après les écrits qui s’achèvent ce samedi, les candidats enchaîneront avec les épreuves orales, notamment pour les langues vivantes, prévues du 20 au 24 juillet 2026.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire