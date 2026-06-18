Awala : Olam Palm Gabon rapproche l’école du monde professionnel à travers « Olam Day »

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Plus de trente élèves du Lycée de la Libération d’Angom ont découvert, le 13 juin 2026, les réalités du secteur agro-industriel lors d’une immersion organisée par Olam Palm Gabon sur son site d’Awala, dans le département du Komo-Kango. Une initiative qui s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de contribuer à l’orientation, à l’employabilité et à la préparation des talents de demain.

L’éducation et l’employabilité des jeunes figurent parmi les enjeux majeurs du développement économique du Gabon. Consciente de cette réalité, Olam Palm Gabon poursuit le déploiement de son programme « Olam Day », une initiative lancée en 2024 visant à ouvrir les portes de l’entreprise aux élèves, étudiants et autres parties prenantes.

Une immersion au cœur de la chaîne de production

C’est dans ce cadre que le site d’Awala, situé dans le département du Komo-Kango, a accueilli une délégation de plus de trente élèves du Lycée de la Libération d’Angom, accompagnés de leurs enseignants. Cette visite a permis aux participants de découvrir concrètement l’univers de l’agro-industrie et les nombreuses opportunités professionnelles qu’offre ce secteur stratégique pour l’économie nationale. Au cours de cette journée, les élèves ont suivi les différentes étapes de la production de l’huile de palme, depuis les plantations jusqu’aux installations industrielles de transformation.

Une vue de l’immersion en zone de récolte de l’huile de palme © D.R.

Encadrés par les équipes d’Olam Palm Gabon, ils ont pu comprendre le fonctionnement d’une exploitation agro-industrielle intégrée ainsi que les processus permettant de transformer les régimes de palme en produits destinés aux marchés nationaux et internationaux. Cette immersion a également permis aux visiteurs de découvrir la diversité des métiers présents au sein de l’entreprise : agriculture, maintenance, logistique, industrie, sécurité ou encore gestion opérationnelle.

Former aujourd’hui les compétences de demain

Avec cette nouvelle édition, Olam Palm Gabon totalise désormais plus de quinze visites organisées dans le cadre d’« Olam Day », pour plus de 500 élèves accueillis sur ses différents sites depuis le lancement du programme. À travers cette démarche, l’entreprise entend renforcer les passerelles entre le système éducatif et le monde du travail afin de permettre aux jeunes Gabonais de mieux appréhender les réalités professionnelles et les compétences recherchées sur le marché de l’emploi.

Au-delà de la découverte des infrastructures, cette initiative illustre l’engagement d’Olam Palm Gabon en faveur de l’éducation, du développement des compétences et de l’employabilité des jeunes, convaincue que la préparation de la relève constitue l’un des leviers essentiels du développement durable du Gabon.