Delia Bilouni Ndjally : « une victime d’AVC n’est pas une vie finie »

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Les victimes d’accident vasculaire cérébral (AVC) ont toute leur place dans la société. C’est le message que SOS AVC Gabon entend faire passer, ce samedi 10 octobre, à Libreville, lors de la journée citoyenne « Les personnes vulnérables visitent les Chantiers de l’Espoir ». Sa présidente, Délia Bilouni Ndjally, a détaillé les contours de l’initiative dans un entretien accordé à notre confrère Super Star.

Une centaine de personnes, dont certaines à mobilité réduite, visiteront plusieurs sites emblématiques de la capitale. De la Cité de la Démocratie au Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba en passant par la Baie des rois. Selon Délia Bilouni Ndjally, est de leur dire que « cette ville est aussi la leur ». Pour l’association, le mot « chantier » désigne aussi la reconstruction des personnes, qui doivent réapprendre à marcher, à parler et à vivre autrement.

Delia Bilouni Ndjally aux premières loges pour les victimes d’AVC !

Selon l’organisation, l’Hôpital des AVC occupe une place centrale dans cette démarche. Cette infrastructure est le fruit d’un plaidoyer porté de longue date par l’association. Délia Bilouni Ndjally, elle-même rescapée d’un AVC, évacuée dans le coma en Afrique du Sud, souhaite qu’elle devienne un véritable outil de prise en charge et de réadaptation. Le parrainage du ministre des Affaires sociales, Dr. Armande Longo épouse Moulengui, la journée sera aussi festive.

L’humoriste Manitou et sa troupe sont attendus, de même que le chanteur Sima Mboula, lui aussi touché par un AVC. L’association espère par ailleurs la présence du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, si son agenda le permet. Elle lance enfin un appel aux familles, aux mairies et aux entreprises pour assurer le transport,l’accompagnement et la restauration. « Une victime d’AVC n’est pas une vie finie », rappelle sa présidente.