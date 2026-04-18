Athlétisme : lancement des inscriptions pour le 10 km de Port-Gentil ce 18 avril

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Le compte à rebours est lancé pour la 8ᵉ édition du 10 km de Port-Gentil. Le maire de la commune, Pascal Houangni Ambouroue, a reçu en audience, ce jeudi 16 avril 2026, l’équipe d’organisation de cette compétition internationale, conduite par Sébastien Bottari. La rencontre a permis de présenter les contours de l’événement, son dispositif d’organisation ainsi que ses retombées attendues pour la capitale économique du Gabon.

Les organisateurs ont annoncé que le lancement officiel des inscriptions aura lieu le samedi 18 avril 2026, à la tribune officielle de Port-Gentil. Les bénévoles peuvent déjà s’enregistrer, en prélude à une édition prévue le 28 juin prochain. Cette nouvelle manche devrait réunir 12 000 participants, dont 14 athlètes internationaux, confirmant l’ampleur prise par la course au-delà des frontières nationales.

Une vitrine sportive pour Port-Gentil

Créé en 2017, le 10 km de Port-Gentil s’est imposé au fil des années comme un rendez-vous sportif de référence. Classée « Or » dans les World Athletics Label Road Races, l’épreuve figure parmi les rares compétitions de sa catégorie à bénéficier d’une telle distinction. Ce label traduit le niveau d’exigence requis sur les plans technique, sportif et organisationnel, tout en renforçant la crédibilité internationale de l’événement.Au-delà de la performance sportive, l’événement est présenté comme un levier de visibilité et de branding territorial pour Port-Gentil.

En effet, chaque édition attire l’attention sur la ville, tout en générant des retombées socio-économiques appréciables pour les acteurs locaux. Les organisateurs ont insisté sur cet impact, qui s’inscrit dans une dynamique de promotion durable de la destination. La compétition entend également soutenir les talents nationaux. Un prix spécial est notamment réservé aux athlètes gabonais, afin d’encourager l’émergence du sport local et de valoriser les meilleurs profils du pays. Les échanges avec le maire ont aussi porté sur le renforcement du partenariat entre la municipalité et l’événement, dans l’objectif d’amplifier ses effets sociaux au profit des populations.