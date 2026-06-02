Éliminatoires Afrobasket U18 : les Panthères du Gabon terrassent la Centrafrique 

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Les jeunes Panthères du Gabon ont de la ressource, et ils l’ont prouvé de la plus belle des manières. Après un revers frustrant concédé la veille face au Tchad, la sélection gabonaise U18 a su redresser la barre ce lundi à Malabo. Dans un match à haute tension comptant pour les éliminatoires de l’Afrobasket 2026, les Gabonais se sont imposés face à la République centrafricaine sur le score serré de 68 à 63, a constaté l’Agence gabonaise de presse (AGP).

Rien n’a pourtant été simple pour les Gabonais. Dès l’entame de la rencontre, les Centrafricains ont imposé leur rythme, bousculant une équipe gabonaise en manque de repères. Menés au score à l’issue des deux premiers quart‑temps, les joueurs semblaient revivre les doutes de leur précédente sortie.

C’était sans compter sur la pause salvatrice et le recadrage tactique du staff technique. Au retour des vestiaires, le visage affiché par les poulains de Bertrand Ondo Zogo a radicalement changé. Plus agressifs en défense et nettement plus inspirés en attaque, ils ont affiché une force de caractère remarquable. Ce réveil s’est matérialisé par une nette amélioration de leur efficacité aux tirs et, surtout, sur la ligne des lancers francs—un secteur de jeu qui les avait cruellement trahis lors du match initial.

Le discours mobilisateur du coach

Cette métamorphose porte indéniablement la marque du sélectionneur national, dont les mots ont su piquer l’orgueil de ses troupes au moment crucial. « Nous n’avons pas commencé ce match de la plus belle des manières », a reconnu le coach Bertrand Ondo Zogo au micro de l’AGP.

« À la pause, il a fallu ramener les jeunes à travers un discours ferme : il était hors de question de perdre ce soir pour éviter de jouer notre qualification sur l’ultime match, contre une Guinée‑Équatoriale dos au mur après deux défaites. Le message est passé et les joueurs ont fait le travail. », a-t-il indiqué.

Une finale avant la lettre contre le pays hôte

Grâce à ce succès arraché au forceps, le Gabon se relance totalement et se repositionne idéalement dans la course au précieux ticket qualificatif pour la phase finale de l’Afrobasket 2026.

Le plus dur reste cependant à faire. Ce mardi, les jeunes Panthères croiseront le fer avec le Zalang Nacional, l’équipe de la Guinée‑Équatoriale. Face au pays organisateur qui joue sa dernière carte, les Gabonais devront capitaliser sur la confiance engrangée lors de cette victoire pour valider définitivement leur billet.