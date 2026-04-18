AGASA : fermeture de deux restaurants à Franceville pour manquement aux normes d’hygiène

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L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) poursuit ses missions nocturnes de contrôle sanitaire des aliments. A la suite des opérations intensifiées ces derniers mois à Libreville et Akanda, l’AGASA a lancé sa phase d’inspection nocturnes à Franceville via sa délégation provinciale du Haut-Ogooué. Une opération qui a permis de mettre à nu des manquements graves aux normes d’hygiène.

Ces inspections s’inscrivent dans le cadre de l’Année de l’Impact et de l’intensification des contrôles sanitaires décidé par le Directeur général Jean Delors Biyogue Bi-Ntougou qui, depuis sa prise de fonction, a multiplié la présence d’agents sur le terrain. Cette opération menée à des heures décalées ont permis de cibler des établissements du secteur alimentaire en conditions réelles d’activité.

Deux opérateurs hors d’état de nuire

Si l’objectif premier des sorties de terrain est de favoriser la pédagogie par la sensibilisation, l’explication et l’accompagnement, les agents ont dû prendre des mesures drastiques au regard des constats faits. « Les inspections ont révélé des manquements graves, présentant un risque avéré pour la santé des consommateurs », précise le communiqué de l’Agasa.

Ainsi, insalubrité des locaux de vente et de préparation ; Présence de nuisibles dans les espaces de manipulation ; Matériel dégradé et non conforme aux normes d’hygiène ; Non-respect des conditions de conservation des denrées alimentaires, sont autant de manquements documentés. « Au regard de la gravité des faits, deux (02) établissements de restauration ont été fermés immédiatement », a précisé l’AGASA, tout en soulignant que ces fermetures ne relèvent nullement d’une démarche punitive, mais répond à un impératif de santé publique.