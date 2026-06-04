BEAC : le Gabon lance une double émission de titres publics sur le marché financier régional

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La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) a lancé ce mercredi 03 juin 2026 une double émission de titres souverains sur le marché des valeurs de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC). Pour mener à bien cette opération d’envergure, l’État gabonais s’appuie sur l’intermédiation financière d’AFG Bank, d’après les informations officielles rapportées par l’Agence Gabonaise de Presse (AGP).

Le premier volet de cette injection de titres cible le court terme. Référencé sous le code BTA GA1200002788, il s’agit d’un Bon du Trésor Assimilable (BTA) affichant une maturité de 26 semaines. L’État ambitionne de placer un volume de 15 000 titres.

Avec une valeur nominale unitaire fixée à 1 million de FCFA, cette première ligne devrait permettre de mobiliser une enveloppe globale de 15 milliards de FCFA. Les investisseurs ont déjà le regard tourné vers l’échéance de ce remboursement, actée au 4 décembre 2026.

Une obligation à cinq ans pour consolider le long terme

Parallèlement à cette levée de fonds immédiate, Libreville déploie un second instrument financier, axé cette fois sur le long terme. Sous l’identifiant OTA‑GA2B00000182, cette Obligation du Trésor Assimilable (OTA) propose une maturité de cinq ans. Plus accessible, sa valeur nominale unitaire est fixée à 10 000 FCFA.

Pour cette ligne, le Trésor gabonais table sur un volume flexible, oscillant entre 2 500 et 5 000 titres. Quant au remboursement du principal, il interviendra à l’échéance de l’obligation, précisément le 21 février 2030.

Une ambition stratégique portée par le gouvernement

Loin d’être un cas isolé, cette double émission s’intègre dans une vision économique globale. Elle concrétise la feuille de route et la stratégie de financement de l’État validées en janvier 2026 par le ministre de l’Économie et des Finances, Thierry Minko. À travers ces emprunts successifs, les autorités gabonaises poursuivent un double objectif : maximiser et diversifier les sources de financement du pays, tout en ancrant durablement et solidement la présence du Gabon sur le marché régional des capitaux.