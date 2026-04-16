Gabon : l’Etat sécurise environ 610 milliards de FCFA auprès de Trafigura via un accord pétrolier

Ecouter l'article

Le gouvernement gabonais et le géant du négoce de matières premières Trafigura ont officialisé mercredi 15 avril 2026 la signature d’un accord de préfinancement majeur d’un montant de 1 milliard de dollars. Cette opération, qui s’étale sur une période de sept ans, repose sur des livraisons futures de pétrole brut, a rapporté l’agence Reuters.

Dans un contexte de cours mondiaux du brut particulièrement élevés, le Gabon entend tirer profit de ses ressources pour stabiliser son économie. Selon le ministère de l’Économie et des Finances cité parReuters, cette levée de fonds vise à renforcer immédiatement la trésorerie de l’État et à accroître les réserves de change du pays.

Le gouvernement a précisé que ces ressources sont strictement sanctuarisées : elles seront « exclusivement destinées au financement de programmes d’investissement et à la satisfaction des besoins sociaux de la population ».

Les mécanismes de l’accord

Selon les termes de la transaction, Trafigura agira en tant qu’acheteur exclusif du « profit oil » gabonais pendant toute la durée du contrat. Le « profit oil » représente la part de production nette revenant à l’État une fois que les opérateurs pétroliers ont amorti leurs coûts d’exploitation.

Fait notable souligné par les autorités gabonaises : ce financement de 1 milliard de dollars soit environ 610 milliards de FCFA, d’une maturité de sept ans, a été conclu sans qu’aucune garantie ou sûreté ne soit gagée sur les cargaisons de pétrole. L’opération a été structurée avec l’appui du cabinet Algest Consulting.

Une relation de long terme

Le pétrole nécessaire au remboursement proviendra d’un panier diversifié de contrats de partage de production et de plusieurs actifs pétroliers à travers le pays. Dave Gallagher, responsable mondial de la finance structurée chez Trafigura, s’est félicité de cet accord qui « contribue au programme de développement du pays » tout en consolidant une relation commerciale historique.

De son côté, Trafigura a déjà entamé des démarches pour syndiquer une partie de l’exposition financière liée à ce prêt auprès d’institutions bancaires internationales.